زينب السيمو ..اضاحي العيد المستوردة ستكون بثمن معقول

ع اللطيف بركة : هبة بريس

كشفت البرلمانية التجمعية عن دائرة طنجة تطوان الحسيمة ” زينب السيمو” لمكروفون ” هبة بريس” أن الفريق التجمعي تناول بشكل كبير النقاش الدائر في الشارع المغربي حول الاضاحي المستوردة، مشيرة أن وزير الفلاحة قد طمأن بوجود وفرة أضاحي العيد وان جميع فئات الشعب ” غادي تعيد”.

وبخصوص النقاش الدائر حول إرتفاع سعر الاضاحي المستوردة، أكدت السيمو، أن ثمنها سيكون في متناول المواطنين، كما حذرت من ” الشناقة والمضاربين”، ونبهت من تواجدهم وضرورة التصدي لهم، وخلق نقط للبيع يقصدها المواطن، عوض السقوط في أيدي وشجع هؤلاء.

وبخصوص النقاش حول الدعم المخصص لمستوردي اضاحي العيد، قالت ان هذه النقطة قد تناولها الفريق بشكل جدي ومسؤول، معتبرة أن هناك امتيازات قدمت للمستوردين، ولكن لابد من الإشارة أن كل هذا القطيع لابد له من مصاريف ( النقل والاعلاف) والتي تبقى على عاتق هؤلاء المستوردين.

وطمأنت البرلمانية التجمعية عموم المغاربة، بأن ” الدرويش” غادي يحتفل بالعيد كغيره، مطالبة بمزيد من التضامن بين فئات الشعب بهذا الخصوص.

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