المحمدية : اتهامات لشركة شهيرة بإنتاج “الكاشير” بمصادرة حقوق العاملين

2023-06-06 / 20:13
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هبة بريس _ الرباط

كشف الحسين اليماني الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالمحمدية، عن قيام شركة شهيرة بمدينة المحمدية مختصة في إنتاج أحشاء الدجاج “الكاشير” بمصادرة حقوق العاملين والعاملات، في تأسيس مكتب نقابي خاص بهم للدفاع عن حقوقهم المهضومة.

وقال الحسين اليماني في تصريح خاص به :” الان اتصلت بي سيدة برقم مجهول، تقول بأن العاملات والعمال بشركة بالمحمدية مملوكة لبرلماني بالمدينة، يتعرضون لابشع أنواع الاستغلال وبدون أجور ويخافون من اللجوء للنقابة لأن رب الشركة سيطرد كل من التحق بالنقابة ليطالب بحقه”.

وأضاف اليماني متسائلاً أنه وإلى متى ستبقى السلطات الموكول لها حماية القانون ، تسكت على خرق القانون وتتفرج على الاستغلال البشع للعاملات المسكينات في زمن الحديث المفضوح عن الدولة الاجتماعية .

واسترسل اليماني أيضا في تساؤله أنه ”إلى متى سيبقى هذا البرلماني الذي يطحن الدجاج كما يطحن حقوق العمال المحرومين من أجورهم ونحن على أبر عيد الاضحى

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‫6 تعليقات

  2. كل من له سلطة يستخدمها امامه وورائه نتمنا من هؤلاء ان يخافون من خالق السماوات والأرض

  3. لم نعد في زمن القهر والضلم حاش لله لنا وطنن له ملك حنين ملك رؤوف ملك يحب الفقير قبل الغني نصره الله على كل من اراض ضلما لهدا الوطن ودائما وابدا الله الوطن الملك

  4. حسبنا الله ونعم الوكيل فيهم والله مع الصابرين والمضلومين كما قيل في اغنية الراحلة ذكرى يوم ليك اويوم عليك مش كل يوم معاك وهدا ماسيحصل لكل ضالم

  5. قيل في حق العامل اعطي للاجير حقه قبل ان يجف عرقه كل شيء واضح الا من يريد ان يدوس علا اعناق البشر حسبنا الله ونعم الوكيل

  6. الظلم لا يحبه احد في اي مخلوق من البشر قال تعالا ارحمو من في الأرض يرحمكم الله ويسعدكم فمن لايرحم لايرحم

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