المحمدية : اتهامات لشركة شهيرة بإنتاج “الكاشير” بمصادرة حقوق العاملين

هبة بريس _ الرباط

كشف الحسين اليماني الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالمحمدية، عن قيام شركة شهيرة بمدينة المحمدية مختصة في إنتاج أحشاء الدجاج “الكاشير” بمصادرة حقوق العاملين والعاملات، في تأسيس مكتب نقابي خاص بهم للدفاع عن حقوقهم المهضومة.

وقال الحسين اليماني في تصريح خاص به :” الان اتصلت بي سيدة برقم مجهول، تقول بأن العاملات والعمال بشركة بالمحمدية مملوكة لبرلماني بالمدينة، يتعرضون لابشع أنواع الاستغلال وبدون أجور ويخافون من اللجوء للنقابة لأن رب الشركة سيطرد كل من التحق بالنقابة ليطالب بحقه”.

وأضاف اليماني متسائلاً أنه وإلى متى ستبقى السلطات الموكول لها حماية القانون ، تسكت على خرق القانون وتتفرج على الاستغلال البشع للعاملات المسكينات في زمن الحديث المفضوح عن الدولة الاجتماعية .

واسترسل اليماني أيضا في تساؤله أنه ”إلى متى سيبقى هذا البرلماني الذي يطحن الدجاج كما يطحن حقوق العمال المحرومين من أجورهم ونحن على أبر عيد الاضحى

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