بنزيما يقرب حمد الله من الرحيل عن إتحاد جدة السعودي
هبة بريس : رياضة
بات الدولي المغربي عبد الرزاق حمد الله قريبا من الرحيل عن إتحاد جدة السعودي بعد تعاقد فريقه مع النجم الفرنسي كريم بنزيما خلال مرحلة الانتقالات الصيفية الحالية.
وكشفت مصادر إعلامية سعودية أن رحيل حمد الله عن إتحاد جدة بات مسألة وقت فقط، بعد قدوم كريم بنزيما الذي سيعوض المهاجم المغربي في التشكيلة الأساسية لبطل الدوري السعودي خلال الموسم الكروي القادم.
ووفقا لنفس المصادر فإن كريم بنزيما سيرتدي القميص رقم 9 الذي كان يرتديه المهاجم المغربي عبد الرزاق حمد الله بعدما وقع بشكل رسمي على عقد انضمامه إلى النادي قادما إليه من ريال مدريد الإسباني في صفقة انتقال حر.
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10 تعليقات
يبقى عبد الرزاق حمد الله من احسن هدافي إتحاد جدة ..
كريم بنزيما تعاقد مع اتحاد جدة السعودي بمبلغ خيالي وسيرحل قريبا بتعويضه من بنزيما ..
كل التقدير والاحترام للمهاجم المغربي عبدالرزاق حمد الله..
هناك عدة انتقالات لاعبين بمستوى كبير الى أندية أخرى..
مسيرة موفقة للأسد عبدالرزاق حمد الله الى نادي انجليزي كبير..
كريم بنزيما تعاقد رسمياً مع نادي اتحاد جدة السعودي بحمله الرقم 9 مكان المهاجم حمد الله..
كل التوفيق والنجاح لكريم بنزيما..
اللهم احفظ عبد الرزاق حمد لله الذي شرف القميص الوطني المغربي..
سوف تفتح فرص من ذهب لعبد الرزاق حمد لله من أندية أخرى..
حمد الله له تكوين اكاديمي كوري قدم الكثير للنادي إتحاد جدة السعودي..