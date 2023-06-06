بنزيما يقرب حمد الله من الرحيل عن إتحاد جدة السعودي

2023-06-06 / 20:13
0

هبة بريس : رياضة

بات الدولي المغربي عبد الرزاق حمد الله قريبا من الرحيل عن إتحاد جدة السعودي بعد تعاقد فريقه مع النجم الفرنسي كريم بنزيما خلال مرحلة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكشفت مصادر إعلامية سعودية أن رحيل حمد الله عن إتحاد جدة بات مسألة وقت فقط، بعد قدوم كريم بنزيما الذي سيعوض المهاجم المغربي في التشكيلة الأساسية لبطل الدوري السعودي خلال الموسم الكروي القادم.

ووفقا لنفس المصادر فإن كريم بنزيما سيرتدي القميص رقم 9 الذي كان يرتديه المهاجم المغربي عبد الرزاق حمد الله بعدما وقع بشكل رسمي على عقد انضمامه إلى النادي قادما إليه من ريال مدريد الإسباني في صفقة انتقال حر.

ما رأيك؟
المجموع 1 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of أندية سعودية تتربص بنجوم المنتخب الوطني المغربي

أندية سعودية تتربص بنجوم المنتخب الوطني المغربي

2023-06-06 / 18:37
Photo of إدانة الرئيس السابق لحسنية بنسليمان ب 3 سنوات نافذة رغم تقادم الأفعال

إدانة الرئيس السابق لحسنية بنسليمان ب 3 سنوات نافذة…

2023-06-06 / 16:19
Photo of غرامات مالية وحظر دخول الملاعب.. إسبانيا تعاقب المسيئين لفينيسيوس

غرامات مالية وحظر دخول الملاعب.. إسبانيا تعاقب المسيئين لفينيسيوس

2023-06-06 / 10:32
Photo of فرانس بريس: بنزيمة يوقع مع الاتحاد السعودي لـ 3 سنوات

فرانس بريس: بنزيمة يوقع مع الاتحاد السعودي لـ 3…

2023-06-06 / 09:56
Photo of “السعودية” .. نقل ملكية أربعة أندية إلى الصندوق السيادي

“السعودية” .. نقل ملكية أربعة أندية إلى الصندوق السيادي

2023-06-05 / 20:09
Photo of فابيو كابيلو يشيد بأمرابط قبل نهائي دوري المؤتمر الأوروبي

فابيو كابيلو يشيد بأمرابط قبل نهائي دوري المؤتمر الأوروبي

2023-06-05 / 19:59
Photo of “نيمار يوجه “رسالة وداعية مؤثرة” لصديقه ميسي

“نيمار يوجه “رسالة وداعية مؤثرة” لصديقه ميسي

2023-06-05 / 19:25
Photo of أهلي جدة السعودي ينافس أندية أوروبية على ضم ياسين بونو

أهلي جدة السعودي ينافس أندية أوروبية على ضم ياسين…

2023-06-05 / 17:59
Photo of مباراة المنتخب المغربي والرأس الأخضر.. انطلاق عملية بيع التذاكر

مباراة المنتخب المغربي والرأس الأخضر.. انطلاق عملية بيع التذاكر

2023-06-05 / 17:56
Photo of والد ميسي: “ابني يريد العودة لبرشلونة.. وقراره النهائي سيعلن قريبا”

والد ميسي: “ابني يريد العودة لبرشلونة.. وقراره النهائي سيعلن…

2023-06-05 / 13:42

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق