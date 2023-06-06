بنزيما يقرب حمد الله من الرحيل عن إتحاد جدة السعودي

هبة بريس : رياضة

بات الدولي المغربي عبد الرزاق حمد الله قريبا من الرحيل عن إتحاد جدة السعودي بعد تعاقد فريقه مع النجم الفرنسي كريم بنزيما خلال مرحلة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكشفت مصادر إعلامية سعودية أن رحيل حمد الله عن إتحاد جدة بات مسألة وقت فقط، بعد قدوم كريم بنزيما الذي سيعوض المهاجم المغربي في التشكيلة الأساسية لبطل الدوري السعودي خلال الموسم الكروي القادم.

ووفقا لنفس المصادر فإن كريم بنزيما سيرتدي القميص رقم 9 الذي كان يرتديه المهاجم المغربي عبد الرزاق حمد الله بعدما وقع بشكل رسمي على عقد انضمامه إلى النادي قادما إليه من ريال مدريد الإسباني في صفقة انتقال حر.

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