المغرب والاتحاد الاوروبي

ملف الهجرة .. الاتحاد الأوروبي يشيد بالشراكة مع المغرب

2023-06-06 / 19:23
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هبة بريس _ الرباط

أشادت رئيسة المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية، إيلفا جوهانسون، بجهود المغرب في تدبير الهجرة، واصفة المملكة بـ”الشريك الرئيسي في الإدارة المشتركة للهجرة”.

وقالت جوهانسون، الثلاثاء 6 يونيو 2023، خلال تقديم خطة عمل الاتحاد الأوروبي لطرق الهجرة في غرب البحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي إن “المغرب شريك مهم للغاية بالنسبة لنا في إدارة الهجرة”.

وأضافت: “أود أن أشكر السلطات المغربية على مشاركتها البناءة في هذا المجال”، مبرزة أن “الاتحاد الأوروبي والمغرب لديهما شراكة قوية وذات مصداقية عندما يتعلق الأمر بالهجرة.”

وشددت على أهمية دعم جهود المغرب في محاربة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر حيث قالت “نحن مستعدون لدعم هذه الجهود بكل الوسائل الممكنة”

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‫10 تعليقات

  6. تحية وتقدير واحترام لحرس الحدود والقوات المسلحة الملكية والشرطة والقوات المساعدة..

  7. اللهم احفظ العناصر الأمنية ومكوناتها الساهرة على أمن وسلامة المواطنين والوطن ..

  8. على الإتحاد الأوروبي تخصيص منحة مالية كبيرة من أجل الجهود الرامية الى القضاء على الهجرة غير النظامية..

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