الإعلان عن مباراة جديدة لمزاولة مهنة المحاماة

هبة بريس

أعلنت وزارة العدل عن إجراء مباراة جديدة لمنح شهادة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة.

ووفق الوزارة، فستجرى المباراة يوم الأحد 09 يوليوز 2023 بمراكز الرباط، الدار البيضاء ، الجديدة، فاس، مراكش، آسفي، مكناس، أكادير، العيون، طنجة، تطوان، سطات، بني ملال، وجدة، الناضور، القنيطرة، تازة، ورزازات، الرشيدية، خريبكة، الحسيمة وكلميم، وبمراكز أخرى عند الاقتضاء.

وسيخوض المترشحون، اختباران كتابيان للامتحان الخاص بمنح شهادة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، طبقا للكيفية المنصوص عليها في قرار وزير العدل رقم 2023/01 م.ش.م.م.ق.ق الصادر في 06 يونيو 2023.

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