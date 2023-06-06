الصورة من الأرشيف

الإعلان عن مباراة جديدة لمزاولة مهنة المحاماة

2023-06-06 / 17:51
0
هبة بريس

أعلنت وزارة العدل عن إجراء مباراة جديدة لمنح شهادة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة.

ووفق الوزارة، فستجرى المباراة يوم الأحد 09 يوليوز 2023 بمراكز الرباط، الدار البيضاء ، الجديدة، فاس، مراكش، آسفي، مكناس، أكادير، العيون، طنجة، تطوان، سطات، بني ملال، وجدة، الناضور، القنيطرة، تازة، ورزازات، الرشيدية، خريبكة، الحسيمة وكلميم، وبمراكز أخرى عند الاقتضاء.

وسيخوض المترشحون، اختباران كتابيان للامتحان الخاص بمنح شهادة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، طبقا للكيفية المنصوص عليها في قرار وزير العدل رقم 2023/01 م.ش.م.م.ق.ق الصادر في 06 يونيو 2023.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of ملف الهجرة .. الاتحاد الأوروبي يشيد بالشراكة مع المغرب

ملف الهجرة .. الاتحاد الأوروبي يشيد بالشراكة مع المغرب

2023-06-06 / 19:23
Photo of أوسلو.. “هلال” يستعرض رؤية المغرب لحماية الأطفال أثناء النزاعات

أوسلو.. “هلال” يستعرض رؤية المغرب لحماية الأطفال أثناء النزاعات

2023-06-06 / 19:05
Photo of إدانة الرئيس السابق لحسنية بنسليمان ب 3 سنوات نافذة رغم تقادم الأفعال

إدانة الرئيس السابق لحسنية بنسليمان ب 3 سنوات نافذة…

2023-06-06 / 16:19
Photo of الجديدة.. 11768 مترشحا ومترشحة يجتازون امتحانات البكالوريا

الجديدة.. 11768 مترشحا ومترشحة يجتازون امتحانات البكالوريا

2023-06-06 / 15:28
Photo of بنسعيد: المغرب سيواصل استثماره في الحفاظ على التراث العالمي 

بنسعيد: المغرب سيواصل استثماره في الحفاظ على التراث العالمي 

2023-06-06 / 15:00
Photo of مكتب المطارات: تدابير مهمة لضمان انسيابية تدفقات الحجاج 

مكتب المطارات: تدابير مهمة لضمان انسيابية تدفقات الحجاج 

2023-06-06 / 14:31
Photo of بنموسى: وفرنا جميع الظروف المناسبة لتمر الامتحانات في جو سليم

بنموسى: وفرنا جميع الظروف المناسبة لتمر الامتحانات في جو…

2023-06-06 / 13:48
Photo of سطات.. امتحانات الباكالوريا تدخل سجن عين علي مومن “فيديو”

سطات.. امتحانات الباكالوريا تدخل سجن عين علي مومن “فيديو”

2023-06-06 / 13:31
Photo of فوز ثلاثة مغاربة بجائزة خليفة التربوية بالإمارات

فوز ثلاثة مغاربة بجائزة خليفة التربوية بالإمارات

2023-06-06 / 13:00
Photo of أمن مكناس يوقف شخصين بتهمة حيازة و ترويج المخدرات

أمن مكناس يوقف شخصين بتهمة حيازة و ترويج المخدرات

2023-06-06 / 12:55

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق