مطالب للرئيس ماكرون بإلغاء امتيازات للمهاجرين الجزائريين

هبة بريس

طالب إدوارد فيليب، رئيس الوزراء الفرنسي السابق الموالي للرئيس إيمانويل ماكرون، بمراجعة اتفاقية التنقل بين الجزائر وفرنسا لسنة 1968، التي تتيح امتيازات خاصة للمهاجرين الجزائريين، وذلك في مجاراة لموقف اليمين الذي يشن حملة غير مسبوقة لإلغاء هذه الاتفاقية.

وقال فيليب، الذي يقود حزب “أوريزون” المنخرط في الأغلبية الرئاسية النسبية، في حوار مع مجلة “لكبرس”، إن اتفاقية 1968 تحدد بشكل كامل القانون المطبق على دخول وإقامة الرعايا الجزائريين، بشروط أفضل بكثير من القانون العام، معتبرا ذلك “سمة مميزة للغاية، إذ لا يتمتع أي مواطن من دولة أخرى بهذه المزايا”، على حد تعبيره.

وأضاف رئيس وزراء ماكرون السابق “بالطبع، هناك علاقات تاريخية قوية للغاية بين فرنسا والجزائر، لكن الحفاظ على مثل هذا الوضع اليوم مع بلد لدينا علاقات معقدة معه لم يعد له ما يبرره بالنسبة لي”

وحذر فيليب من أن الهجرة أصبحت “أمرا واقعا” في فرنسا، مع “تسارع شديد للغاية في زيادة عدد الأجانب” منذ بداية العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.

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