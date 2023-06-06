أندية سعودية تتربص بنجوم المنتخب الوطني المغربي

2023-06-06 / 18:37
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هبة بريس : رياضة

تتربص الأندية السعودية ببعض نجوم المنتخب الوطني المغربي مع اقتراب بداية مرحلة الانتقالات الصيفية.

وأبدى نادي أهلي جدة رغبته في التعاقد مع الحارس الدولي المغربي ياسين بونو، حامي عرين اشبيلية كما دخل مواطنه سفيان أمرابط، متوسط ميدان فيورنتينا بدوره ضمن دائرة اهتمامات بعض الأندية السعودية التي ترغب في ضمه للاستفادة من خدماته بعد مستوياته المميزة هذا الموسم.

وفي سياق متصل، كشفت تقارير إعلامية أن حكيم زياش بدوره يدخل ضمن دائرة اهتمامات أندية سعودية بعدما قرر مغادرة تشيلسي خلال مرحلة الانتقالات الصيفية الحالية.

ومعلوم أن الأندية السعودية أحدثت مؤخرا ثورة كبيرة في سوق الانتقالات، حيث تحظى هذه الأندية بدعم حكومي كبير للتعاقد مع نجوم عالميين من الدوريات الأوروبية برواتب خيالية.

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