(COMBO) This combination of pictures created on October 5, 2021 shows (L to R) an Iranian flag fluttering outside of the UN headquarters during the opening of the International Atomic Energy Agency (IAEA) Board of Governors meeting at the IAEA headquarters in Vienna, Austria on September 10, 2018; and a Saudi national flag flying in Riyadh on September 22, 2020. - Regional arch-rivals Saudi Arabia and Iran are showing signs of warming relations, but experts say more work is needed to ease tensions after a five-year rift. (Photos by JOE KLAMAR and OZAN KOSE / AFP)

إيران تعيد فتح سفارتها لدى السعودية

2023-06-06 / 18:40
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هبة بريس _ وكالات

أعادت إيران فتح سفارتها في الرياض، الثلاثاء، لتدشن مرحلة جديدة من العلاقات بين الخصمين اللدودين بعد سبع سنوات من القطيعة الدبلوماسية التي أنهاها اتفاق مفاجئ بوساطة صينية في مارس الماضي.

وحضرت مراسلة وكالة فرانس برس، حفلا لمناسبة إعادة عمل البعثة في مقر سفارة الجمهورية الإسلامية في العاصمة السعودية.

وأوفدت طهران نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون القنصلية، علي رضا بيكدلي، لحضور المراسم التي شارك فيها أيضا القائم بالأعمال الإيراني حسن زارنيغار. كما حضرها من الجانب السعودي وكيل وزارة الخارجية للشؤون القنصلية علي اليوسف.

واعتبر بيكدلي الخطوة بمثابة “حقبة جديدة” في العلاقات بين القوتين الإقليميتين.

وقال قي كلمة ألقاها بالإنكليزية “نعتبر اليوم يومًا مهمًا في علاقة الجمهورية الإسلامية والمملكة العربية السعودية.. التعاون بين البلدين يدخل حقبة جديدة”.

وتابع أنّ “الدبلوماسية هي أفضل وسيلة للتواصل والحوار بين الدول للوصول إلى استقرار وتفاهم مشترك”، مؤكدا أن”السلام والتنمية ليسا خيارا بل ضرورة مؤكدة”.

وكانت إيران أعلنت الإثنين على لسان المتحدث باسم خارجيتها، إنه سيعاد يومي الثلاثاء والأربعاء رسميا فتح سفارتها في الرياض والقنصلية العامة للجمهورية الإسلامية الإيرانية في جدّة ومكتب ممثل إيران لدى منظمة التعاون الإسلامي.

وتزامن إعادة الافتتاح مع زيارة وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، إلى المملكة والتي تهدف إلى تعزيز علاقات واشنطن مع الدولة الغنية بالنفط بينما تقوم السعودية بالتقرّب أكثر من خصوم الولايات المتحدة.

وتعود البعثة الدبلوماسية الإيرانية التي توقف عملها في السعودية عام 2016، إلى الرياض بقيادة علي رضا عنايتي الذي شغل سابقا منصب سفير إيران في الكويت ومساعد وزير الخارجية والمدير العام لشؤون الخليج بوزارة الخارجية، بحسب وسائل إعلام إيرانية.

وتستأنف البعثة عملها في مقرها القديم في الحي الدبلوماسي بالرياض، قرب السفارة السورية التي من المقرر إعادة فتحها قريبا مع إعلان الرياض ودمشق الشهر الماضي عودة بعثاتهما الدبلوماسية للعمل.

ولم تؤكّد السعودية بعد موعد إعادة فتح سفارتها في طهران أو اختيارها لسفير.

وقطعت المملكة العلاقات مع إيران عام 2016، بعد هجوم متظاهرين في الجمهورية الإسلامية على البعثات الدبلوماسية السعودية، على خلفية إعدام رجل الدين السعودي الشيعي نمر النمر.

وبعد سنوات من الخلاف، وقعت الدولتان اتفاقية مصالحة مفاجئة في الصين في 10 مارس. وقد أعادت السعودية منذ ذلك الحين العلاقات مع سوريا حليفة طهران، وصعّدت من مساعيها للسلام في اليمن حيث تقود منذ سنوات تحالفا عسكريا ضد الحوثيين المدعومين من إيران

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