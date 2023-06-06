برلماني : زيارة رئيس الكينيست الاسرائيلي للبرلمان المغربي” وصمة عار”
جدّد عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، رفض الحزب والمجموعة للزيارة المبرمجة لرئيس الكينيست الاسرائيلي للبرلمان المغربي، مُبديا أسفه لما وصلت إليه “الهرولة التطبيعية” في المغرب
واعتبر بووانو في كلمة افتتح بها الاجتماع الأسبوعي للمجموعة، المنعقد يوم الاثنين 5 يونيو 2023، بمقر الحزب بالرباط، أن هذه الزيارة إذا تمت، ستكون وصمة عار، خاصة أنها تأتي في وقت ما تزال فيه اسرائيل يمعن في قتل المدنيين الفلسطينيين، ويتحدى وزراؤه مشاعر المسلمين بزيارات مستفزة للمقدسات الإسلامية بالقدس.
وقال بووانو إن المجموعة اتخذت القرار بشأن عدم المشاركة في “مجموعة الصداقة البرلمانية المغربية الاسرائيلية” منذ اليوم الأول، وقبل الإعلان عنها ونشر أسماء أعضائها، منوها بالموقف الذي اتخذه فريق التجمع الوطني للأحرار الذي رفض هو الآخر المشاركة في هذه اللجنة، وكذا بموقف فريق التقدم والاشتراكية في الموضوع نفسه.
3 تعليقات
عندما تختار الطريق لا تبالي تحية للبطل ترامب الذي غير خارطة العالم وسيعود ليثبتها ان شاء الله العاطفة لا تجلب الخير الا لصاحبها اما الباقي له رأي اخر
الأخ علي مع كامل احترامي الا أنك سطحية النظرة و الفهم.
العجب العجاب، ملي كانو في الحكومة ينعمون بالامتيازات والسيارات الفارهة وتغيير الزوجات وشراء الفيلات في الهرهورة طبعوا مع إسرائيل الشقيقة بتغماض العينين ، وعندما سقطوا سقطة مدوة بسقوط داعش اصبحو ضد التطبيع، سبحانك يا مبدل الأحوال، نرحب بالاشقاء الإسرائيليين في بلدهم الثاني المغرب، التبوحيط ديالكوم الموجه لدوي العقول الضعيفة لن يجدي شيئآ، نحن مع المصالح العليا للوطن.