برلماني : زيارة رئيس الكينيست الاسرائيلي للبرلمان المغربي” وصمة عار”

هبة بريس _ الرباط

جدّد عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، رفض الحزب والمجموعة للزيارة المبرمجة لرئيس الكينيست الاسرائيلي للبرلمان المغربي، مُبديا أسفه لما وصلت إليه “الهرولة التطبيعية” في المغرب

واعتبر بووانو في كلمة افتتح بها الاجتماع الأسبوعي للمجموعة، المنعقد يوم الاثنين 5 يونيو 2023، بمقر الحزب بالرباط، أن هذه الزيارة إذا تمت، ستكون وصمة عار، خاصة أنها تأتي في وقت ما تزال فيه اسرائيل يمعن في قتل المدنيين الفلسطينيين، ويتحدى وزراؤه مشاعر المسلمين بزيارات مستفزة للمقدسات الإسلامية بالقدس.

وقال بووانو إن المجموعة اتخذت القرار بشأن عدم المشاركة في “مجموعة الصداقة البرلمانية المغربية الاسرائيلية” منذ اليوم الأول، وقبل الإعلان عنها ونشر أسماء أعضائها، منوها بالموقف الذي اتخذه فريق التجمع الوطني للأحرار الذي رفض هو الآخر المشاركة في هذه اللجنة، وكذا بموقف فريق التقدم والاشتراكية في الموضوع نفسه.

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