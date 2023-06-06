دولة عربية تتصدر قائمة أعلى تضخم لأسعار الغذاء في العالم

2023-06-06 / 18:18
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هبة بريس _ الرباط

تصدرت لبنان قائمة الدول التي تعاني من أعلى تضخم لأسعار الغذاء في العالم خلال 2023، بنسبة وصلت إلى 350 بالمئة في القيمة الاسمية، و80 بالمئة في القيمة الحقيقية، وفق آخر بيانات البنك الدولي بشأن حالة الأمن الغذائي.

وارتفاع سعر الغذاء بالقيمة الاسمية لا يأخذ في الاعتبار حسابات السوق والتضخم، بينما القيمة الحقيقية تعبر عن تلك القيمة مع الأخذ في الاعتبار قيمة التضخم العام.

ورصد تقرير حديث للبنك الدولي بيانات التضخم، في الفترة من كانون الثاني/ يناير إلى نيسان/ أبريل 2023، ارتفاعا في أسعار الأغذية في معظم البلدان المنخفضة والمتوسطة وعالية الدخل.

وارتفع معدل التضخم في أسعار الغذاء عن 5 بالمئة في 70.6 بالمئة من البلدان منخفضة الدخل، و81.4 بالمئة من البلدان ذات الدخل المتوسط الأدنى، و84 بالمئة من البلدان ذات الدخل المتوسط الأعلى، كما أن 80.4 بالمئة من البلدان ذات الدخل المرتفع تعاني أيضا من تضخم الغذاء.

وجاءت مصر في المرتبة الثانية عربيا والسادسة عالميا من حيث ارتفاع الأسعار، والتي وصلت إلى 55 بالمئة في القيمة الاسمية، و24 بالمئة في القيمة الحقيقية.

ولفت تقرير البنك الدولي إلى أن موافقة روسيا في 17 أيار/ مايو على تمديد مبادرة السماح بتصدير الحبوب من البحر الأسود لمدة شهرين عززت أمن الغذاء العالمي، حيث انخفض القمح بشكل ملحوظ بنسبة 11 بالمئة، مقارنة بأسبوعين قبل الأول من حزيران/ يونيو الجاري، في حين كانت أسعار الأرز والذرة مستقرة نسبيا.

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