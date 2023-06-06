ارتفاع أسعار تذاكر الطيران يثير استياء مغاربة العالم

2023-06-06 / 17:54
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هبة بريس - الرباط

لا حديث بين أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج، خلال الأيام الأخيرة، سوى حول ارتفاع أسعار تذاكر الطيران.

وفي هذا الصدد، عبر عدد من مغاربة العالم، وخاصة المقيمين بالدول الأوربية عن صدمتهم بارتفاع أسعار الطيران خلال فترة العطلة الصيفية.

وكشف عدد من أبناء المهجر، في تصريحات مع هبة بريس، أنه يعملون طيلة السنة بالخارج وينتظرون فترة الصيف بفارغ الصبر، للعودة الى أرض الوطن ولقاء الأقارب والأحباب، غير أن أسعار التذاكر تهدد بحرمانهم من هذه الفرحة.

وأكد عدد من المصرحين، أن أسعار التذاكر ارتفعت بشكل صاروخي، لافتين أن غالبيتهم أسر يتكونون من 4 و5 أفراد، ما يعني سعر مضاعف لتكلفة الطيران.

وطالب أبناء الجالية، من الجهات المعنية التدخل لإيجاد حل لهذه الفئة التي تحظى بعناية ملكية خاصة، لتمكينهم من العودة إلى وطنهم وقضاء أوقات مميزة مع عائلاتهم وأصدقائهم.

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‫2 تعليقات

  1. يقول من مغاربة العالم مضلوم من طرف الوكيل العام السابق بورزازات اب سنة٢٠١١ وما اكترهم ضحاياه:

    فعلا مغاربة العالم قدمو الكتير لوطنهم ساهموا مند الستينات ومازالو يساهمون في اقتصاد البلاد كانويقتصدون في كل شي في الأكل والشرب والسكن الصعبة وفي من أجل إرسال العملة الصعبة إلى المغرب ومنهم من تم الاستلاء على ممتلكاته بدون وجه حق ويترامى بين الادارات لعشرات السنين وفي الاخير يجد نفسه بين حلين كلاهما مر اما ان يسمح في حقه او عمله وغالبا يسمح في حقه ويرجع إلى عمله وهو مصاب بالاعصاب والسكر وارتفاع الضغط بسبب بعض المسؤولين الفاسدين بقطاع العدل امتال الوكيل العام السابق بورزازات اب الدي ضلمني واهانني سنة ٢٠١١بورزازات وعانيت ماديا ونفسانيا وما زلت اعاني اتمنى ان يحاسب في الدنيا قبل الآخرة اللهم امين يارب العالمين

  2. ارتفاع الأسعار خاضع لقانون العرض والطلب في كل المجالات.من يسافر لوحده هناك حلول عبر السفر الترانزيت..الخ

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