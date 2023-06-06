ارتفاع أسعار تذاكر الطيران يثير استياء مغاربة العالم

هبة بريس - الرباط

لا حديث بين أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج، خلال الأيام الأخيرة، سوى حول ارتفاع أسعار تذاكر الطيران.

وفي هذا الصدد، عبر عدد من مغاربة العالم، وخاصة المقيمين بالدول الأوربية عن صدمتهم بارتفاع أسعار الطيران خلال فترة العطلة الصيفية.

وكشف عدد من أبناء المهجر، في تصريحات مع هبة بريس، أنه يعملون طيلة السنة بالخارج وينتظرون فترة الصيف بفارغ الصبر، للعودة الى أرض الوطن ولقاء الأقارب والأحباب، غير أن أسعار التذاكر تهدد بحرمانهم من هذه الفرحة.

وأكد عدد من المصرحين، أن أسعار التذاكر ارتفعت بشكل صاروخي، لافتين أن غالبيتهم أسر يتكونون من 4 و5 أفراد، ما يعني سعر مضاعف لتكلفة الطيران.

وطالب أبناء الجالية، من الجهات المعنية التدخل لإيجاد حل لهذه الفئة التي تحظى بعناية ملكية خاصة، لتمكينهم من العودة إلى وطنهم وقضاء أوقات مميزة مع عائلاتهم وأصدقائهم.

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