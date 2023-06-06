الصحراء المغربية.. مسؤول هنغاري يشيد بمخطط الحكم الذاتي

هبة بريس

أشاد رئيس لجنة العلاقات الخارجية في الجمعية الوطنية الهنغارية، زولت نيمث، اليوم الثلاثاء في الرباط، بمخطط الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب من أجل إيجاد حل نهائي للنزاع حول الصحراء.

وسلط نيمث في تصريح للصحافة، عقب محادثاته مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، الضوء على “مخطط الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب، والذي سيسهم في استقرار منطقة البحر الأبيض المتوسط، ​​وتسوية النزاع حول الصحراء”.

وأشاد في هذا السياق، بالدعم الذي تقدمه الولايات المتحدة لمخطط الحكم الذاتي هذا.

وفي ما يتعلق بالتعاون بين الرباط وبودابست، سجل السيد نيميث أن علاقات الصداقة التي تربط البلدين تشهد تطورا من خلال قناتين، هما وزارتا الشؤون الخارجية من جهة، وبرلمانا البلدين من جهة أخرى، مؤكدا أن الدبلوماسية البرلمانية وعلاقة التعاون بين المؤسستين التشريعيتين المغربية والهنغارية “مثمرة”.

وأضاف أنه في إطار هذا التعاون، رفعت هنغاريا من عدد المنح الدراسية الممنوحة للطلبة المغاربة إلى 165 منحة في السنة.

كما أشاد نيمث بالتعاون الأكاديمي بين البلدين، والذي وصفه بـ “المثمر”، مؤكدا الرغبة في تعميق التعاون الاقتصادي والاجتماعي والثقافي بين الرباط وبودابست.

ومن المقرر أن يجري السيد نميث، الذي يقوم بزيارة عمل إلى المغرب، محادثات بمجلس النواب ومجلس المستشارين.

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