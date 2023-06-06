أخنوش من أبيدجان: كوت ديفوار تسعى للاستفادة من التجربة المغربية في المجال الفلاحي

2023-06-06 / 15:40
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هبة بريس

أجرى رئيس الحكومة عزيز أخنوش، مباحثات مع الوزير الأول الإيفواري باتريك أتشي، أمس الاثنين على هامش قمة منتدى الرؤساء التنفيذيين في إفريقيا، التي تنعقد يومي 5 و6 يونيو في أبيدجان، أوضح خلالها أخنوش أن المباحثات تناولت الوسائل الكفيلة بجعل كوت ديفوار تستفيد من التجربة المغربية في المجال الفلاحي، ولا سيما مخطط “المغرب الأخضر” أو استراتيجية “الجيل الأخضر” الحالية. علاوة على تحقيق استثمارات كبرى بين البلدين في العديد من القطاعات.

وأوضح أخنوش أن هذا الاجتماع الهام مع الوزير الأول الإيفواري باتريك أتشي، شكل مناسبة لإبراز العلاقات الممتازة القائمة بين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وفخامة الرئيس الحسن واتارا.
وأضاف أنه تم التركيز على العديد من المشاريع التي أطلقها جلالة الملك في كوت ديفوار، وعلى الاهتمام بتنزيل هذه المشاريع في الآجال المحددة مع الامتثال الصارم للمعايير المطلوبة.

واعتبر رئيس الحكومة أن هذا اللقاء شكل أيضا مناسبة لتثمين عقد منتدى الرؤساء التنفيذيين في إفريقيا في أبيدجان، والذي يشكل منصة للأفارقة للالتقاء والنقاش من أجل أن يكون القطاع الخاص في صلب اهتمامات الحكومات، حتى يتمكن من الاضطلاع بدوره كاملا في مجال الاستثمار. ولفت أخنوش في هذا الصدد، إلى أن الوزير الأول الإيفواري يعتزم التوجه قريبا للمغرب للقاء المستثمرين المغاربة والوقوف عن كثب على تجاربهم في العديد من القطاعات، وبالتالي، إعطاء دفعة جديدة لعلاقات التعاون القائمة بين المغرب وكوت ديفوار.
يذكر أن هذا اللقاء حضره الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية محسن جازولي، وسفير المغرب في أبيدجان عبد المالك الكتاني، ووزير الدولة الإيفواري وزير الفلاحة والتنمية القروية كوبينان كواسي أدجوماني.

ويروم هذا الموعد السنوي الهام للقطاع الخاص بإفريقيا (5 و6 يونيو)، الذي يعرف مشاركة أزيد من 1800 رئيس مقاولة وعدد من صناع القرار في القطاع العام من افريقيا والعالم، رفع تحدي تحويل الأزمات إلى فرص بشكل سريع ومستدام.

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‫6 تعليقات

  6. هذه الحكومة صراحة مع كل الإنتقدات لكنها فعلت أشياء لم تفعلها اس حكومة سابقة

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