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صحف إسرائيلية: إعادة غوفرين لمهامه بالمغرب بعد نهاية التحقيق معه

2023-06-06 / 15:56
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هبة بريس

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، أن تل ابيب قررت إعادة رئيس مكتب الاتصال الإسرائيلي لدى المغرب ديفيد غوفرين نهاية يونيو إلى الرباط.

وتعتزم الخارجية الإسرائيلية، إعادة غوفرين الى المغرب لإكمال مهمته حتى عام 2024 بعد إغلاق التحقيق معه في شبهات تحرش جنسي وفساد مالي.

هذا وكانت الخارجية الإسرائيلية، قد استدعت رئيس مكتب اتصالها لدى الرباط خلال شهر سبتمبر من عام 2022 للتحقيق عقب ورود شكاوى استغلال وتحرش جنسي وفساد مالي، وهي الاتهامات التي نفاها الدبلوماسي الإسرائيلي.

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‫2 تعليقات

  1. والدولة المداولة الرخيصة لا تحقيقة لاغيرة على نساءها لأن العلويين صهاينة لاغيرة لهم على الوطن

  2. قالوا ليه صافي سير أو ما باقيش تعاود، اولا على الاقل رد بالك. الله يسمح ليكم من عبد الصمد ناصر لي خسر خدمتو على والو.

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