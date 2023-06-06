الجديدة.. 11768 مترشحا ومترشحة يجتازون امتحانات البكالوريا

أحمد مصباح – الجديدة

يجتاز 11768 مترشحة ومترشحا بإقليم الجديدة، الامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة الباكالوريا، برسم الدورة العادية لشهر يونيو 2023.

وحسب أقطاب الشعب، فقد بلغ، بالمسالك العلمية والتقنية، عدد المترشحين لامتحانات الدورة العادية للباكالوريا، التي تجري على امتداد أيام الثلاثاء – الأربعاء – الخميس 6 – 7 – 8 يونيو 2023، ما مجموعه 7971 مترشحا؛ فيما بلغ عدد المترشحين في الباكالوريا المهنية 89 مترشحا. فيما بلغ عدد المترشحين بالمسالك الأدبية والتعليم الأصيل 3811 مترشحا (رسميون وأحرار) ، موزعة على 17 مسلكا.

هذا، فيما سيجتاز المترشحون، يومي الخميس والسبت 9 – 10 يونيو الجاري، الامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة الباكالوريا في قطب الآدب والتعليم الأصيل.

وقد عرفت الترشيحات التي بلغت 11768 ترشيحا، نسبة زيادة تجاوزت 10%، مقارنة مع السنة الماضية. إذ بلغت نسبة الإناث 50.34%، فيما بلغ عدد المترشحين الأحرار 2318 مترشحا، بنسبة 19.64%، من مجموع المترشحين.

وقد بلغت نسبة الترشيح بالتعليم العمومي 69.87%، مقابل 19.66%، بالتعليم الخصوصي، و17.49%، بالنسبة للأحرار.

وقد جندت المديرية الإقليمية، على مستوى تعبئة الموارد البشرية والتنظيم المادي، ما يفوق 1200 مكلفا بالمراقبة، و26 ملاحظا، وخصصت 598 قاعة، موزعة على 26 مركزا، 8 منها بالعالم القروي.

وتكريسا لاستراتيجية وزارة التربية الوطنية في مجال التواصل، والانفتاح على هيئات وفعاليات المجتمع المدني، كان لممثلي المنابر الإعلامية ، المحلية، الجهوية والوطنية، ومواقع التواصل الاجتماعي، في أول يوم من هذا الاستحقاق الوطني، حضور وازن، ومواكبة مكثفة، وقفوا من خلالها على الظروف التي جرت فيها امتحانات الباكالوريا بتراب إقليم الجديدة؛ وتابعوا عن كثب مختلف المحطات والمراحل التي مرت منها، والتي أشرفت عليها السلطات التربوية، ممثلة في المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية للجديدة، ورئيس المركز الإقليمي للامتحانات، ورئيس مصلحة الشؤون القانونية والشراكة والتواصل، وكذا، على التدابير المتخذة، التي جاءت تماشيا وشعار: “لا للغش في الامتحانات، لننجح باستحقاق”، والتي تضمن نزاهة ومصداقية الامتحانات، وذلك انطلاقا من توزيع وتسليم الأظرفة، في حدود الساعة السادسة صباحا، من الطابق السفلي بمقر المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بالجديدة، ونقلها على متن سيارات معبأة لهذه الغاية، تحت حراسة أمنية مشددة، أمنتها عناصر الشرطة والدرك الملكي، وإلى غاية إيصالها إلى مراكز الامتحانات بالإقليم. كما قام المدير الإقليمي بزيارات ميدانية، قادته، في الفترتين الصباحية والزوالية، إلى مركز الامتحانات بالمدارين الحضري والقروي.

واستحضارا لأهمية هذا الاستحقاق الوطني، ومواصلة لتفعيل آليات تأمين الإجراء، والتقيد بحكامة التقويم، وضمان موثوقية ومصداقية النتائج، وضمان تكافؤ الفرص، فقد انخرطت المديرية الإقليمية في هذا السياق، بشكل مبكر من السنة الدراسية 2022/2023. حيث تم تنظيم عدد من اللقاءات التحضيرية مع الفاعلين التربويين، وتنظيم مجموعة من حملات التعبئة والتحسيس، على المستوى الإقليمي والمحلي، لمحاربة ظاهرة الغش، والتعريف باّلإجراءات القانونية المواكبة، بالتنسيق مع الفاعلين التربويين والشركاء، إضافة إشراك عدد من المتدخلين، من أجل تأمين نقل المواضيع، وتأمين مراكز الحفظ. وفي هذا الصدد، فقد عملت المديرية الإقليمية على إيصال المواضيع إلى جميع المراكز بالإقليم.

وحرصا على جودة الإجراء، فقد تم تشكيل لجنة إقليمية للامتحانات، وفرقا متحركة لليقظة والتتبع وزجر الغش.

والجدير بالإشارة أن امتحانات هذه السنة تتميز باعتماد النسخة الإلكترونية لشهادة الباكلوريا، لتدقيق البينات الشخصية، الخاصة بالمترشحات والمترشحين.

هذا، وستجرى الدورة الاستدراكية أيام 5 – 6 – 7 – 8 يوليوز 2023، وسيتم الإعلان عن نتائج الدورة الأولى، الثلاثاء 20 يونيو 2023، والخميس 13 يوليوز 2023، بالنسبة للدورة الاستدراكية.

إلى ذلك، نوه المدير الإقليمي للتعليم بالجديدة، في لقاء صحفي، وبلاغ صحفي أصدرته المديرية الإقليمية، بالمجهودات النوعية، والدعم الكبير الذي تلقته من السلطات العمومية، الإقليمية والمحلية، والأمن الوطني والدرك الملكي والقوات المساعدة والوقاية المدنية، وبجميع المتدخلين؛ كما توجه بالشكر وخالص الامتنان للأطر الإدارية والتربوية وأطر الدعم، مهيبا بهم إلى بذل مزيد من الجهد، لإنجاح هذا الاستحقاق، مع متمنياته الصادقة بالتوفيق لجميع المترشحات والمترشحين.

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