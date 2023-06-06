مكتب المطارات: تدابير مهمة لضمان انسيابية تدفقات الحجاج 

هبة بريس

وضع المكتب الوطني للمطارات، تدابير مهمة على مستوى المطارات المعنية بعملية الحج، من أجل ضمان انسيابية تدفقات الحجاج وتوفير أجود الخدمات لهم، وذلك بمناسبة موسم الحج 2023.

وفي التفاصيل، وحسب بلاغ للمكتب، فإنه تطبيقا للإجراءات المتعلقة باستقبال الحجاج، والتي تقضي بتسهيل وتقديم المساعدة الخاصة لهذه الفئة من المسافرين، فقد وضع المكتب منظومة هامة من التدابير بالمطارات المعنية بهذه العملية.

يتعلق الأمر بالزيادة في عدد مستخدمي الاستغلال المطاري المكلفين باستقبال الحجاج بالمطارات، والذين يمكن التعرف عليهم بسهولة من خلال ملابس العمل الخاصة بهم.

وتتمثل مهمة هؤلاء في رعاية وتوجيه وتزويد المسافرين بمختلف المعلومات ومساعدتهم للتعرف على مختلف الخدمات المتاحة إليهم.

من ذلك أيضا، تقليص آجال الانتظار عبر تعزيز فرق العمل على مستوى مكاتب التسجيل ونقط المراقبة الأمنية في الحدود، ثم الحضور المكثف للفرق الطبية، وتعزيز التجهيزات التي تتوفر عليها الوحدة الطبية، والمراقبة الصحية على الحدود.

ينضاف لذلك، تعزيز التدابير الأمنية في المناطق المخصصة لمعالجة الأمتعة عبر تعزيز المراقبة بواسطة الكاميرات، وطواقم دوريات المراقبة؛ علاوة على الإعلان بشكل آني عن المعلومات المتعلقة بالرحلات الجوية (شاشات العرض والإعلام الصوتي…).

ومن بين هذه التدابير كذلك، نشر فيديوهات على الحسابات الرسمية للمكتب الوطني للمطارات على مواقع التواصل الاجتماعي للإعلام والتحسيس لتوضيح وإطلاع الحجاج على مختلف المراحل المتعلقة بالسفر، والمسار داخل المطار والإجراءات الواجب اتباعها من مسكنهم وإلى غاية الإركاب بالطائرة.

كما أن هناك استفادة مجانية من شبكة الأنترنت اللاسلكية بالمطارات الرئيسية للمملكة، حيث يمكن للحجاج الاتصال بالشبكة مجانا بواسطة مختلف أجهزة الاتصال للتمكن من الولوج لمختلف خدمات الاستعلام.

وبمركز الاتصال للمكتب، جرى توفير رقم خاص بعملية الحج لهذه السنة، مع تجنيد العاملين به على مدار اليوم والأسبوع للإجابة على المتصلين من الحجاج وعائلاتهم قصد الحصول على مختلف المعلومات العملية المتعلقة بالرحلات الجوية، وكذا للإجابة على تساؤلاتهم وتلقي شكاياتهم.

وبشأن التجهيزات والخدمات المطارية، فقد تم وضع علامات تشوير ملائمة ومبسطة لفهم جيد وتوجيه سريع سواء داخل أو خارج المطارات؛ وتوفير عدد كافي من عربات نقل الأمتعة مع الحرص على إعادتها إلى نقط التجميع؛ ثم ضمان استمرار خدمات المرافق والمحلات التجارية خلال الأوقات المخصصة لمعالجة الرحلات الجوية المبرمجة، (المطاعم، المقاهي، أكشاك الجرائد، الصيدليات، شبابيك الصرف البنكية، تغليف الأمتعة…).

وأخيرا الزيادة، بالتنسيق مع أعوان شركات المناولة الأرضية، من عدد الكراسي المتحركة، مع توفير تسهيلات أخرى خاصة بالمسافرين من ذوي الاحتياجات الخاصة.

وحسب البلاغ، يبقى طموح المكتب الوطني للمطارات وشركائه هو ضمان انسيابية تدفقات الحجاج وتوفير أجود الخدمات لهم.

وذكر المكتب أن مرحلة الذهاب لعملية الحج 2023 انطلقت يوم الجمعة 02 يونيو 2023 وستتواصل إلى غاية 24 يونيو من الشهر الجاري، في حين ستنطلق مرحلة العودة خلال الفترة المتراوحة بين 3 و22 يوليوز المقبل، لافتا إلى أن الرحلات الجوية للحج تعتبر من أبرز وأهم الأحداث التي تعيشها المطارات المغربية المعنية بهذه العملية.

وضمن هذا السياق ، فقد تمت تعبئة مطارات المملكة اعتبارا من 02 يونيو 2023 لاستقبال حوالي 34 000 حاج الذين سيسافرون عبر قرابة 86 رحلة جوية إضافية.

هذه الرحلات تنطلق من مطارات، الدار البيضاء محمد الخامس: 37 رحلة جوية، والرباط سلا : 19 رحلة جوية، وأكادير المسيرة : 7 رحلات جوية، وفاس سايس : 7 رحلات جوية، ومراكش المنارة : 6 رحلات جوية، ووجدة أنكاد : 6 رحلات جوية، وطنجة ابن بطوطة : 4 رحلات جوية، إضافة إلى الرحلات الجوية المنتظمة التي تربط المغرب بالمملكة العربية السعودية.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0