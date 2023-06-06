الملك: متمنياتنا للشعب السويدي الصديق بمزيد التقدم والرخاء
هبة بريس
بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى صاحب الجلالة الملك كارل كوستاف السادس عشر، عاهل مملكة السويد، وصاحبة الجلالة الملكة سيلفيا، وذلك بمناسبة احتفال بلادهما بعيدها الوطني.
ومما جاء في برقية جلالة الملك ” بمناسبة احتفال مملكة السويد بعيدها الوطني، يسرني أن أبعث إلى جلالتكم بأحر تهانئي، مقرونة بأطيب متمنياتي لكم بتمام الصحة والسعادة، وللشعب السويدي الصديق بمزيد التقدم والرخاء”.
وأضاف جلالة الملك “وإذ أعرب لكم عن اعتزازي بما يجمع بين بلدينا من عرى الصداقة والتقدير المتبادل، أؤكد لجلالتكم حرصي على مواصلة العمل سويا من أجل توطيد هذه العلاقات، لما فيه خير شعبينا الصديقين”.
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نتمنا عيد مبارك سعيد لي الشعب السويدي
روابط الصداقة والاخوة والثقافة والمعلومات والعولمة متينة وقوية تملؤها التعاون فيما بينهما اللهم بارك في هذه العلاقة بين المغرب والسويد.
نتمنى تطوير العلاقات بين البلدين الصديقين السويد والمغرب في التعاون الاقتصادي والاجتماعي والاستثمارات في جميع القطاعات وهذا ما نتمناه للبلدين الشقيقين وسبل النجاح.
ستعطي قفزة نوعية ممتازة جدا في التطوير العلاقات الدبلوماسية الثنائية بينهما ولهما التوفيق والنجاح الدائم بينهما.
ستكون رابطة قوية بينهما وستعطي قفزة نوعية جيدة ومصدافية وروح معنوية شاملة الأمانة بينهما في الإزدهار والتقدم ، التوفيق والسداد بينهما .
نتمنى لهما التوفيق والمزيد والمزيد من العطاء والمجهودات للوصول إلى أهداف إيجابية استراتيجية تستهدف البلدين الصديقين السويد والمغرب اعانهما الله.
يقالوا ان السويد بلد رائع جدا اتمنى ان ازوره هههههههههههه.
نحن كشعب مغربي فخورين بهذه العلاقة الدبلوماسية الثنائية بين المغرب والسويد اللهم بارك ووفقهما..
عاش ملكنا الغالي دائما سباقا للخير والتعاون بين المغرب والسويد اللهم اعنهم في ما يتمناه في تطوير العلاقات بينهما.
نتمنى من هذه العلاقات الدبلوماسية الثنائية بينهما ان تعود بالنفع بينهما ولاسيما مجال الشغل وترفع مستويات فرص العمل ووضائف للشباب العاطل والحاصل على ديبلومات ودراسات عليا وتخفف شيئا ما من البطالة بالمعرب… وبالتوفيق للجميع.
كل التوفيق والنجاح الدائم بينهما والمزيد من العطاء والمجهودات للوصول إلى مغرب أفضل بكثير من السابق ورئية دينامية ناجحة بسياستها ومنهجيتها الإستراتيجية تشكل تعاون مشترك بينهما.