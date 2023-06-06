الملك محمد السادس

الملك: متمنياتنا للشعب السويدي الصديق بمزيد التقدم والرخاء

2023-06-06 / 14:23
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هبة بريس

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى صاحب الجلالة الملك كارل كوستاف السادس عشر، عاهل مملكة السويد، وصاحبة الجلالة الملكة سيلفيا، وذلك بمناسبة احتفال بلادهما بعيدها الوطني.

ومما جاء في برقية جلالة الملك ” بمناسبة احتفال مملكة السويد بعيدها الوطني، يسرني أن أبعث إلى جلالتكم بأحر تهانئي، مقرونة بأطيب متمنياتي لكم بتمام الصحة والسعادة، وللشعب السويدي الصديق بمزيد التقدم والرخاء”.

وأضاف جلالة الملك “وإذ أعرب لكم عن اعتزازي بما يجمع بين بلدينا من عرى الصداقة والتقدير المتبادل، أؤكد لجلالتكم حرصي على مواصلة العمل سويا من أجل توطيد هذه العلاقات، لما فيه خير شعبينا الصديقين”.

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