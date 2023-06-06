سطات.. امتحانات الباكالوريا تدخل سجن عين علي مومن “فيديو”

محمد منفلوطي_ هبة بريس

في إطار تتبع كافة التدابير والاجراءات المصاحبة لسير امتحانات الاستحقاق الوطني للباكالوريا، قررت المديرية الاقليمية للتعليم بسطات إحداث مركزين للامتحانات بقلب السجن المحلي عين علي مومن، لاتاحة الفرصة لنزيلات ونزلاء هذه المؤسسة السجنية لخوض غمار الاختبارات الوطنية الموحدة، التي تنطوي على أبعاد تربوية وإنسانية رفيعة.

عبد العالي السعيدي المدير الاقليمي للتعليم بسطات، وفي تصريح لهبة بريس، أكد أن الخطوة تأتي في إطار تكريس مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المترشحات والمترشحين لهذا الاستحقاق، والإشادة بالجهود التنظيمية المبذولة؛ منوها بالدور المحوري الذي تقوم به الأطر الإدارية والتربوية، وموظفي إدارة السجن المحلي، و استعدادهم وانخراطهم لإنجاح الاستحقاق الوطني الهام في مختلف محطاته، متمنيا للمترشحات والمترشحين كامل النجاح والتوفيق.

وأضاف السعيدي، أن العدد الإجمالي لمترشحات ومترشحي الدورة العادية للامتحان الوطني الموحد للبكالوريا لدورة يونيو 2023، قد بلغ 9274 مترشحة ومترشح، من بينهم 2354 من المترشحين الأحرار، بنسبة 25%، وبلغ عدد المترشحين الرسميين للامتحان الوطني الموحد 6920 مترشحة ومترشح، بينما بلغ عدد المترشحين للامتحان الجهوي الموحد 5582 مترشحة ومترشح، فيما بلغ عدد المترشحات والمترشحين في وضعية إعاقة 9 حالات سيستفيدون من صيغ تكييف ظروف الإجراء والتصحيح.

كما سيتم إجراء الامتحان بالنسبة للمترشحين السجناء والبالغ عددهم 71 بمؤسستين سجنيتين.

وقد خصصت المديرية الإقليمية بسطات لإنجاح هذه المحطة الهامة 20 مركزا للإجراء و 4 مراكز للتصحيح.

أما عدد الموارد البشرية المجندة للإشراف على هذه العملية فيفوق 4000 موزعة ما بين مكلفين بالمراقبة ومراقبي جودة الاجراء والمكلفين بالمداومة، والمكلفين بالتصحيح ومراقبي التصحيح، والفرق الإقليمية لتدبير الامتحانات.

جدير بالذكر، أن اختبارات الدورة العادية للامتحان الجهوي الموحد الخاص بالمترشحين المتمدرسين تم إجراؤها باعتماد نظام الأقطاب، وذلك يومي 31 ماي و 01 يونيو بالنسبة للقطب العلمي والتقني والمهنـــــــــي، و يومي 02 و 03 يونيو 2023 بالنسبة لقطب الآداب والتعليم الأصيل، بينما تم إجراء الامتحان الجهوي الخاص بالمترشحين الأحرار يومي 29 و 30 ماي 2023. فيما ستجرى اختبارات الامتحان الوطني الموحد للمترشحين المتمدرسين والأحرار أيام 06 و 07 و 08 يونيو بالنسبة للقطب العلمي والتقني والمهني، و يومي 09 و 10 يونيو 2023 بالنسبة لقطب الآداب والتعليم الأصيل.

كاميرا هبة بريس، واكبت العملية وأعدت الربورطاج التالي:https://youtu.be/3ALSNxzYXKc

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