إفران تسجل أعلى مقاييس الأمطار خلال آخر 24 ساعة
هبة بريس
في ما يلي مقاييس التساقطات المطرية المسجلة بالمملكة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، حسب المديرية العامة للأرصاد الجوية :
– إفران : 6 ملم
– ميدلت : 5 ملم
– بوعرفة : 2 ملم
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الحمد لله على نعمه التي تبشر بالخير..
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