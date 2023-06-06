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إفران تسجل أعلى مقاييس الأمطار خلال آخر 24 ساعة

2023-06-06 / 12:08
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هبة بريس

في ما يلي مقاييس التساقطات المطرية المسجلة بالمملكة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، حسب المديرية العامة للأرصاد الجوية :

– إفران : 6 ملم

– ميدلت : 5 ملم

– بوعرفة : 2 ملم

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‫9 تعليقات

  3. الاطلس المتوسط شهد فياضانات متعددة نجم عنها ضياع المحصول الزراعي والفواكه الموسمية..

  9. على الفلاحين أخذ الحيطة والحذر من البرق والبرد والعواصف التي تسبب اضرار لمحصولهم الزراعي..

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