المفتشية العامة للداخلية تحقق في خروقات تعميرية ببنسليمان و المنصورية
هبة بريس ـ الدار البيضاء
علمت هبة بريس أن وزارة الداخلية قررت إيفاد عدد من لجان التفتيش التابعة لها لبعض الجماعات بجهة الدار البيضاء سطات و في مقدمتها بنسليمان و المنصورية.
و ستعكف لجان التفتيش خلال زياراتها الميدانية لهاته الجماعات على التحقيق في عدد من الملفات التي أثارت الجدل و أصبحت مادة دسمة لوسائل الإعلام الوطنية و المحلية في الآونة الأخيرة.
و تتعلق أغلب هاته الملفات بالخروقات التعميرية و رخص البناء سواءا المتعلقة بالسكن الاقتصادي أو بالإقامات الساحلية، و التي نبتت كالفطر بعدد من الجماعات بإقليمي المحمدية و بنسليمان.
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3 تعليقات
أتمنى التحيق في خروقات الوكيل العام السابق بورزازات اب الدي ضلم واهان مواطنين بالرشيدية وتنغير وورزازات وزاكورة وعوض محاسبته كما يطالب الجميع تم تعيينه مستشار بمراكش واخيرا احيل على التقاعد أين المحاسبة أين ربط المسؤولية بالمحاسبة يجب محاسبة جميع الفاسدين امتاله وفي جميع القطاعات بدءا به لاني انا من ضحاياه سنة ٢٠١١بورزازات وعانيت ماديا ونفسانيا وما زلت اعاني اتمنى ان يحاسب في الدنيا قبل الآخرة اللهم امين يارب العالمين
أين كانت أعين السلطة المحلية و أعوانها إبان تناسل البناء العشوائي؟ ما أكثر الخروقات في التعمير و إمداد أصحاب الشكارة بالرخص و إغراق الشوارع بفوضى شركات بيع مواد البناء و الترخيص لهم باحتلال الملك العام و حتى الخاص و تبقى مدينة بوزنيقة خير دليل على هذه التجاوزات . نرجو و نناشد لجان التفتيش أن تبحث في شكايات المواطنين الخاصة بهذا الأمر لذى المجلس الجماعي و كذلك لذى السلطة المحلية.
وزد عليها الماء الصالح للشروب. كيف يعقل تأدي جميع الضراءب وتدفع فاتورة الماء ولا تحصل على حقك من الماء طوال النهار في الصيف أو الشتاء ولا مسؤول يستجيب لطلب ساكنة حي مولاي إدريس وبالأخص العمارات المجاورة لمكتب الكهرباء. انه عار في جبين المسؤولين هناك أطفال وشيوخ ونساء يحتاجون لهذه المادة الحيوية للعيش الكريم.