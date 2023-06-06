المفتشية العامة للداخلية تحقق في خروقات تعميرية ببنسليمان و المنصورية
هبة بريس ـ الدار البيضاء
علمت هبة بريس أن وزارة الداخلية قررت إيفاد عدد من لجان التفتيش التابعة لها لبعض الجماعات بجهة الدار البيضاء سطات و في مقدمتها بنسليمان و المنصورية.
و ستعكف لجان التفتيش خلال زياراتها الميدانية لهاته الجماعات على التحقيق في عدد من الملفات التي أثارت الجدل و أصبحت مادة دسمة لوسائل الإعلام الوطنية و المحلية في الآونة الأخيرة.
و تتعلق أغلب هاته الملفات بالخروقات التعميرية و رخص البناء سواءا المتعلقة بالسكن الاقتصادي أو بالإقامات الساحلية، و التي نبتت كالفطر بعدد من الجماعات بإقليمي المحمدية و بنسليمان.
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