المفتشية العامة للداخلية تحقق في خروقات تعميرية ببنسليمان و المنصورية

هبة بريس ـ الدار البيضاء

علمت هبة بريس أن وزارة الداخلية قررت إيفاد عدد من لجان التفتيش التابعة لها لبعض الجماعات بجهة الدار البيضاء سطات و في مقدمتها بنسليمان و المنصورية.

و ستعكف لجان التفتيش خلال زياراتها الميدانية لهاته الجماعات على التحقيق في عدد من الملفات التي أثارت الجدل و أصبحت مادة دسمة لوسائل الإعلام الوطنية و المحلية في الآونة الأخيرة.

و تتعلق أغلب هاته الملفات بالخروقات التعميرية و رخص البناء سواءا المتعلقة بالسكن الاقتصادي أو بالإقامات الساحلية، و التي نبتت كالفطر بعدد من الجماعات بإقليمي المحمدية و بنسليمان.

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