مصر.. خطأ طبي يودي بحياة وزير الصحة السابق

هبة بريس - وكالات

كشف مصدر مطلع في تصريح لموقع “القاهرة 24” المصري تفاصيل وفاة وزير الصحة الأسبق الدكتور أحمد عماد الدين، بعد تعرضه لأزمة صحية تتعلق بالقلب في أحد المستشفيات بمدينة نصر.

وأوضح المصدر أن الدكتور أحمد عماد الدين تعرض لأزمة صحية تقرر على أثرها إجراء عملية قسطرة قلب على يد طبيب قلب يدعى (ن. ف) وأثناء العملية الجراحية حدث خطأ طبي تسبب في وفاته.

ويذكر أن الدكتور أحمد عماد، وزير الصحة والسكان الأسبق، تولى الحقيبة الوزارية في عام سبتمبر 2015 وحتى يونيو 2018 مع التغيير الوزاري آنذاك.

وولد أحمد عماد في 8 يونيو 1955، وهو الشهر نفسه الذي توفي فيه ورحل عن منصبه بوزارة الصحة والسكان.

ويعد الدكتور أحمد عماد ضمن أشهر جراحي العظام في مصر خصوصا في مجال تغيير المفاصل، حيث حصل على بكالوريوس الطب في عام 1985 وماجستير العظام عام 1987، والدكتوراه عام 1989.

وتولى أحمد عماد عددا من المناصب، منها وكيل كلية الطب لشؤون المجتمع والبيئة بطب عين شمس في 20 سبتمبر 2010، وعين عميدا للكلية بالانتخاب، وفي عهده دخلت كلية الطب ضمن الـ 300 الأوائل لكليات الطب المصنفة على مستوى العالم.

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