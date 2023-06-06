مزور: “كل جهات المملكة فيها البطالة و ستنال نصيبها من المشاريع الصناعية”

2023-06-06 / 10:51
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هبة بريس ـ الدار البيضاء

أكد رياض مزور وزير التجارة و الصناعة بأن كل جهات المملكة فيها ظاهرة البطالة و إن كانت بنسب مختلفة، و هو ما دفع الحكومة لوضع عدد من الاستراتيجيات لتنال كل جهات المغرب نصيبها من المشاريع الصناعية.

رياض مزور و في مداخلة له بمجلس النواب تعقيبا على سؤال يرلماني بخص جهة بني ملال خنيفرة أكد أن كل الجهات تشهد نسبا معينا في البطالة.

و أضاف ذات الوزير بأن عدد مشاريع الصناعات الغذائية بالمغرب قبل الحكومة الحالية كان يقدر بحوالي 173 مشروعا، واليوم أصبح العدد يتجاوز 420 مشروعا في الصناعات الغذائية.

وزير التجارة و الصناعة شدد في ذات المداخلة كذلك على أن خطة الحكومة في دعم الاسثتمار بالصناعات الغذائية مكن اليوم من خلق 100 ألف منصب شغل في كل أنحاء المملكة.

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