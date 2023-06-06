مكناس.. إيقاف طالب تورط في ترويج أجهزة للغش في الامتحانات

ع محياوي _ هبة بريس

تمكنت عناصر فرقة مكافحة العصابات بولاية أمن مكناس بناءً على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، زوال الاثنين 5 يونيو الجاري، من توقيف طالب يبلغ من العمر 25 سنة، يشتبه في تورطه في ترويج أجهزة إلكترونية مهربة بغرض استعمالها في الغش في الامتحانات المدرسية.

وقد جرى توقيف المشتبه فيه متلبسا بحيازة وترويج معدات يشتبه في استخدامها في الغش في الامتحانات، وهي 302 بطاقة إلكترونية من نوع “VIP”، و133 جهازا إلكترونيا خاصا بقراءة هذه البطائق، و20 قلما مجهزا بشرائح هاتفية، علاوة على 300 سماعة لا سلكية دقيقة، و119 سلكا كهربائيا للشحن.

وقد تم إخضاع المشتبه فيه للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، فيما لازالت الأبحاث والتحريات جارية بغرض توقيف باقي المشاركين والمساهمين المحتملين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

وتندرج هذه القضية في سياق المجهودات الاحترازية والوقائية التي تبذلها مختلف المصالح الأمنية بغرض مكافحة أفعال الغش في الامتحانات المدرسية.

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