امتحانات الباكالوريا بسطات.. اجراءات مشددة وتأمين محيط المؤسسات التعليمية

محمد منفلوطي_ هبة بريس

انطلقت صباح اليوم الثلاثاء، الدورة العادية للامتحان الزطني الموحد للباكالوريا بإقليم سطات، وسط اجراءات مشددة سخرت لها كافة الامكانيات اللوحيستيكية والمادية والبشرية.

وقد عبد العالي السعيدي في تصريح لهبة بريس، أن العدد الإجمالي لمترشحات ومترشحي الدورة العادية قد بلغ9200، مترشحة ومترشحا، من بينهم 2300 من المترشحين الأحرار، موزعين على 18 مركزا، منهم مركزين بالسجن المحلي بسطات، مع وضع صيغ تكييف ظروف إجراء الاختبارات والتصحيح، إضافة إلى جميع الظروف اللوجيستيكية المواتية من ولوجيات التلاميذ في وضعية إعاقة وإعطاء الأولوية للدخول والخروج من مراكز الإجراء تكريسا لمبدأ تكافؤ الفرص والإنصاف.

وقد خصصت المديرية الإقليمية بسطات لإنجاح هذه المحطة الهامة 18مركزا لإجراء الامتحانـــــــــــات و مراكز للتصحيح، بالاضافة إلى عدد الموارد البشرية المجندة للإشراف على هذه العملية، موزعة ما بين مكلفين بالمراقبة ومراقبي جودة الإجراء والمكلفين بالمداومة، والمكلفين بالتصحيح ومراقبي التصحيح، والفرق الإقليمية لتدبير الامتحانات.

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