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طقس الثلاثاء.. قطرات مطرية متوقعة بعدد من مناطق المملكة

2023-06-06 / 09:10
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هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الثلاثاء، تمركز سحب غير مستقرة نوعا ما فوق مرتفعات الأطلس المتوسط، والمنطقة الشرقية قد تعطي الفرصة لنزول قطرات مطرية وتسجيل رعد محلي.

وستكون الأجواء غائمة مع نزول قطرات مطرية متفرقة فوق الريف، منطقة السايس ووالماس، مع تشكل كتل ضبابية محلية فوق السواحل الجنوبية، فضلا عن تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما بمنطقة طنجة، الأطلس المتوسط، الجنوب-الشرقي وشمال الأقاليم الجنوبية للمملكة.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا، ما بين 07 و 14 درجة بكل من مرتفعات الأطلس والريف وكذا الهضاب العليا الشرقية، ومابين 20 و 25 درجة بأقصى كل من الجنوب الشرقي وجنوب البلاد. وستكون ما بين 14 و 20 درجة فيما تبقى من ربوع المملكة.

أما درجات الحرارة خلال النهار، فسترتفع عموما.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان في البحر الأبيض المتوسط، وقليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز، وما بين رأس سبارتيل وأصيلة، وهادئا إلى قليل الهيجان بباقي السواحل .

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‫9 تعليقات

  5. تأثير التساقطات المطرية على المحصول الزراعي.والسدود التي عرفت تخزين كندمية كبيرة من الماء..

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