“مايك بنس” يقدم ترشيحه للرئاسيات الأمريكية المقبلة

هبة بريس

قدم مايك بنس، نائب الرئيس الأمريكي السابق، ترشيحه للانتخابات الرئاسية لسنة 2024 بالولايات المتحدة، وفق ما أوردته وسائل إعلام محلية.

ويرتقب، وفق المصادر ذاتها، أن يبدأ بنس حملته يوم الأربعاء، خلال حدث سينظم في ولاية آيوا.

ومن أجل الظفر بترشيح الحزب الجمهوري، يتعين على بنس التغلب على منافسه الأبرز، الرئيس السابق، دونالد ترامب، الذي يظل في الوقت الراهن المرشح الأوفر حظا لتمثيل الحزب الجمهوري في هذه الاستحقاقات.

وقبل تعيينه نائبا للرئيس ترامب في انتخابات العام 2016، كان بنس حاكما لولاية إنديانا وعضوا سابقا في الكونغرس الأمريكي، حيث شغل، على الخصوص، منصب رئيس المؤتمر الجمهوري في مجلس النواب.

ويشدد مايك بنس في خطاباته على الحاجة إلى المسؤولية المالية وإصلاح برامج التعويضات، كما أنه معروف بدفاعه القوي عن الدعم الأمريكي لأوكرانيا في حربها ضد روسيا، وأيضا بمناهضته الشديدة للإجهاض.

وسيواجه بنس، الذي تتوافق سياسته في الغالب مع المسيحيين الإنجيليين (كتلة التصويت الأساسية بالنسبة للجمهوريين)، منافسة قوية من أجل الفوز بترشيح الحزب الجمهوري. وكان بنس عبر عن معارضته لترامب مستنكرا تصريحات هذا الأخير عقب الهجوم الذي استهدف مبنى الكابيتول في 6 يناير 2021.

وينضم بنس، بذلك، إلى عدد متزايد من المرشحين الجمهوريين الذين يسعون لمواجهة الرئيس الديمقراطي، جو بايدن، الطامح إلى الظفر بولاية رئاسية ثانية.

وفضلا عن ترامب وحاكم ولاية فلوريدا، رون ديسانتيس، يتنافس كل من الحاكمة السابقة لولاية ساوث كارولاينا والسفيرة السابقة للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، نيكي هيلي، والحاكم السابق لأركنساس، آسا هاتشينسون، ورجل الأعمال، فيفيك راماسوامي، والسناتور عن ساوث كارولاينا، تيم سكوت، للظفر بترشيح الحزب الجمهوري.

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