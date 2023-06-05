الوزير صديقي يترأس الدورة الثالثة للمؤتمر الافريقي للزراعة الحافظة

ترأس وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات الدورة الثالثة للمؤتمر الأفريقي للزراعة الحافظة تحت شعار “بناء مستقبل ملائم في أفريقيا من خلال الزراعة الحافظة والمكننة المستدامة” بحضور مساعدة المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة.

FAO وممثل الاتحاد الإفريقي للزراعة الحافظة AUC-ARBE والمدير العام ل CGIAR وقد ساهم المكتب الوطني للاستشارة الفلاحية في إنجاح هذا المؤتمر من خلال المشاركة الفعلية في التنظيم الجيد وتصميم رواق الاستشارة الفلاحية على هامش المؤتمر يعرض فيه للزوار تطبيقا رقميا للزرع المباشر عبر منصة ارضنا حيث يتم شرح اهمية هذه التقنية كآلية جديدة للمواكبة ستمكن من ربط عدد كبير من الفلاحين والشباب القروي بالخدمات الرقمية. وقد جاءت كلمة السيد المدير العام لتسلط الضوء حول مواكبة المكتب لبرامج وزارة الفلاحة في مجال الزراعة الحافظة والمقاومة للتغيرات المناخية ومجهودات المكتب في حث الفلاحين على تبني تقنية الزرع المباشر نظرا لأهميتها في المحافظة على الماء والتربة وتحسين الإنتاج

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