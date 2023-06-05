بنموسى و”جيل باين” يتفقدان تجربة مشروع ” التعليم الثانوي”

محمد منفلوطي_ هبة بريس

استقبل وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة شكيب بنموسى اليوم الاثنين، ” جيل بايدن”، السيدة الأولى للولايات المتحدة الأمريكية، بحضور سفير بلدها السيد بونيت تالوار، بالثانوية الإعدادية ابن العريف بمراكش للاضطلاع على برنامج مشروع التعليم الثانوي المندرج ضمن برنامج تحدي الألفية، والذي يروم دعم استقلالية المؤسسات التعليمية المنخرطة ماليا وإداريا، إضافة إلى تشجيع التركيز على التلميذ، وجعل فضاء المؤسسة جذابا من خلال العناية بالبنية التحتية للمؤسسة وتعزيز تجهيزاتها.

وقد قام الوفد الرسمي بزيارة مرافق المؤسسة، التي تعد من المؤسسات المستفيدة من مشروع “التعليم الثانوي” المندرج ضمن برنامج تحدي الألفية، حيث قدمت لها شروحات حول المنجزات التي تم تحقيقها في إطار تنفيذ نموذج “ثانوية التحدي”، ضمن مشروع “التعليم الثانوي”، على مستوى هذه الثانوية الإعدادية، وخصوصا ما يتعلق بالارتقاء بفعالية وأداء هذه المؤسسة وتجويد التعلمات والنتائج الدراسية.

وقد شكلت الزيارة فرصة للسيدة الأولى للولايات المتحدة الأمريكية للاستماع لمجموعة من التلميذات والتلاميذ والأساتذة، والاطلاع على تجربتهم في تعزيز مهاراتهم الفردية والمهنية وتطوير قدراتهم القيادية والتواصلية.

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