بعد هروبه من محكمة الاستئناف بسطات….القبض على سجين متهم بجريمة قتل

هبة بريس _ الرباط

علمت هبة بريس من مصادرها، أن السجين المتهم بجريمة قتل والذي سبق وأن فر من قلب محكمة الاستئناف بسطات في وقت سابق، تم القبض عليه بالجماعة الترابية الحساسنة التابعة ترابيا لاقليم برشيد.

هذا وكانت هبة بريس، قد توصلت بمعلومات تفيد بهروب سجين مصفد اليدين من قلب محكمة الاستئناف بسطات نهاية السنة الماضية، بعد ان كان بصدد مثوله على أنظار قاضي التحقيق في تهمة تتعلق بالقتل.

الهروب الذي حالة استثناء هنا بمدينة سطات، خلف حينها حالة من الاستنفار القصوى بين مختلف الاجهزة من أمن ودرك ملكي في محاولة لتوقيفه، وهو الذي كان موضوع اعتقال بسجن عين علي مومن على خلفية جريمة قتل يشتبه فيه القيام بها بجماعة الحساسنة التابعة لاقليم برشيد.

هذا ولازالت عناصر الامن والدرك الملكي تسابق الزمن إلى حد كتابة هذه الاسطر في محاولة منها لتوقيفه بعد ان هرب مصفد اليدين إلى وجهة مجهولة.

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