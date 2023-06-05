الجيش الإسرائيلي يشارك بمناورات “الأسد الأفريقي” في المغرب

هبة بريس _ الرباط

أعلن الجيش الإسرائيلي، الاثنين، مشاركته لأول مرة في مناورات “الأسد الأفريقي” العسكرية الدولية، التي تقام في المغرب.

وذكر الجيش في بيان، أن “وفدا يضم 12 من مقاتلي، وقادة، وحدة النخبة التابعة للواء غولاني غادروا الأحد للمشاركة في مناورة “الأسد الأفريقي 2023” التي يقودها سلاح البرية التي تقام في المغرب.

وتشارك في هذه المناورات 18 دولة، وحوالي ثمانية آلاف جندي من الجيوش الأميركية والمغربية والغانية، لكنها المرة الأولى التي يشارك فيها الجيش الإسرائيلي.

وقال الجيش: “خلال الأسبوعين المقبلين سيركز مقاتلو وحدة النخبة التابعة للواء غولاني على التدرب على تحديات القتال المختلفة التي تدمج بين قتال قوات المشاة في بيئة حضرية والقتال تحت الأرض الذي يتخصصون فيه، وسيختتمون التدريب بتمرين مشترك لجميع الجيوش”.

وأضاف أن “التمرين يهدف الى تعزيز العلاقة بين الدول والتعلم المتبادل بين الجيوش الأجنبية

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