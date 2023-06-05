” أمير أوحانا”يحل بالمملكة الأربعاء

2023-06-05 / 20:20
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هبة بريس _ الرباط

أعلن الكنيست الإسرائيلي صباح اليوم الإثنين، أن رئيسه أمير أوحانا، سيتوجه الأربعاء المقبل إلى المغرب في زيارة رسمية تاريخية للبرلمان المغربي

ومن المتوقع أن يلتقي أوحانا خلال الزيارة برئيس البرلمان راشيد طالبي العلمي، ورئيس مجموعة الصداقة البرلمانية الإسرائيلية المغربية وأعضاء آخرين في البرلمان المغربي، إضافة إلى أعضاء الحكومة المغربية وكذلك مع ممثلي الجالية اليهودية بالمغرب.

ومن المقرر أن يدلي أوحانا والعلمي بتصريحات للصحافة، كما سيوقعان مذكم رسمية تهدف إلى تطوير التعاون البرلماني من أجل تعزيز العلاقات بين البلدين.

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تعليق واحد

  1. التركيع وليس التطبيع
    كل شيء لمصلحتهم ولا شيء للوطن سوى الخنوع والخضرع والتبعية وفقدان الامن الغدائي والصحي والقادم اكثر

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