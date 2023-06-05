“السعودية” .. نقل ملكية أربعة أندية إلى الصندوق السيادي

هبة بريس

أعلن وزير الرياضة السعودي، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، اليوم الاثنين، نقل ملكية أندية الاتحاد والأهلي والنصر والهلال إلى صندوق الاستثمارات العامة “صندوق الثروة السيادية السعودي”.

وكشف وزير الرياضة، خلال مؤتمر صحفي اليوم، عن نقل ملكية نادي القادسية إلى “أرامكو”، ونادي الدرعية إلى هيئة تطوير بوابة الدرعية، ونادي العلا للهيئة الملكية للعلا ونادي الصقور إلى شركة نيوم.

وأضاف الوزير أن ملكية الصندوق في كل نادي ستمثل نسبة 75 في المئة، وستكون كل مؤسسة رياضية غير ربحية -لكل نادٍ من الأندية الأربعة- مالكة لما نسبته 25 في المئة من النادي.

وقال الأمير عبدالعزيز إن 13 ناديا نجح في إنشاء شركات خاصة للاستثمار الرياضي، مشيرا إلى أن مشروع استثمار وتخصيص الأندية الرياضية يمثل تحولا نوعيا وتاريخيا.

ويتضمن مشروع الاستثمار والتخصيص للأندية الرياضية تحويل 4 أندية رياضية وهي الاتحاد والأهلي والنصر والهلال إلى شركات يكون كل منها مملوك من صندوق الاستثمارات العامة ومؤسسات رياضية غير ربحية لكل نادي، وهي مؤسسة أعضاء كل من نادي الاتحاد والأهلي والنصر والهلال.

وأوضح الوزير أن مجالس إدارات شركات أندية الهلال والنصر والاتحاد والأهلي يتكون من 5 أعضاء يعينهم صندوق الاستثمارات و2 يتم ترشيحهم من المؤسسة غير الربحية، مبرزا أنه سيتم تخصيص أندية عدة قبل نهاية العام.

ومن جهته، أكد صندوق الاستثمارات العامة أنه يعمل مع وزارة الرياضة للانتهاء من جميع الإجراءات النظامية؛ لإتمام تحوّل الأندية إلى هيكلتها الجديدة كأربع شركات مستقلة يتم تأسيسها مع كل مؤسسة غير ربحية الخاصة بكل نادي.

وأكد الصندوق السيادي أن تحوّل الأندية الأربعة سيتيح فرص متنوعة لقطاع الأعمال لعقد الشراكات والاتفاقيات والرعايات في مختلف الرياضات بما يعزز من إمكانياتها، وبما يسهم في توفير فرص تنموية، وتعزيز مساهمة القطاع في الناتج المحلي، ورفع حجم المحتوى المحلي على مختلف الأصعدة المحلية والإقليمية والدولية.

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