ارتفاع المداخيل الضريبية إلى 4,9 مليار درهم عند متم ماي

2023-06-05 / 19:12
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هبة بريس _ الرباط

أفاد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، اليوم الاثنين، بأن الموارد الضريبية تطورت بما يناهز 5 في المائة إلى حدود 31 ماي المنصرم، لتبلغ 4,9 مليار درهم.

وأوضح لقجع، في معرض جوابه على أسئلة شفوية بمجلس النواب حول “وضعية المالية العمومية”، أنه تم في أربعة أشهر تحصيل نسبة 40 في المائة من الموارد المتوقعة بالنسبة للضريبة على الشركات، وسجلت الضريبة على الدخل زائد 5,6 في المائة بنسبة إنجاز بلغت 49 في المائة، وزائد 17,5 في المائة بالنسبة للضريبة على القيمة المضافة بنسبة إنجاز بلغت 42,4 في المائة، فيما سجلت الرسوم الجمركية زائد 9 في المائة، ورسوم التسجيل والتنبر زائد 12 في المائة.

وأضاف أنه في مقابل هذا الارتفاع المهم في الموارد والمحافظة على التوقعات التي جاءت في قانون المالية لسنة 2023، كانت هناك مجموعة من العوامل الإيجابية الأخرى المرتبطة بتراجع أسعار بعض المواد الأولية، خاصة غاز البوتان الذي يبلغ سعره اليوم 408 دولار للطن، مقابل معدل 599 دولار للطن منذ بداية السنة، والقمح اللين الذي يبلغ سعره 248 دولار للطن مقابل معدل 298 دولار منذ بداية السنة.

وأكد لقجع أن هذه الارقام تعتبر تطورات إيجابية ستعطي هوامش إضافية إذا استمرت حتى متم السنة، مبرزا أن “هذه الوضعية المتحكم فيها أعطت الحكومة إمكانية فتح اعتمادات إضافية أولية في انتظار اعتمادات إضافية في المستقبل لمواجهة ظروف استثنائية وأولويات ملحة وطارئة أخرى”.

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تعليق واحد

  1. ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺍﻟﻤﺪﺍﺧﻴﻞ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ ﺇﻟﻰ 4,9
    ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﺭﻫﻢ ﻋﻨﺪ ﻣﺘﻢ ﻣﺎﻱ إن سألتهم عن من يؤدي الضراءب و عن المتهربين تما بقينا لا توجد عدالة ضريبية موضوع من الطابوهات المغربية العجيبة الغريبة كيف لشركة تؤدي الضريبة و اخرى لا تكترث طبعا لا توجد مراقبة ولا صداع الرأس بلد الشعارات لك الله يا وطني

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