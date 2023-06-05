نائب بريطاني متهم بتوجيه تعليقات تحمل “تهديدات” ذات طابع “عنصري

2023-06-05 / 18:57
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هبة بريس _ وكالات

وُجّهت، الإثنين، إلى النائب البريطاني عن حزب المحافظين روبرت ستيوارت، تُهم تتعلّق بسلوك وتصريحات تحمل “تهديدات” بعضها ذات طابع عنصري، حسبما أعلنت شرطة لندن.

وقالت الشرطة في بيان إنّها تلقّت معلومات عبر الإنترنت في 18 كانون الأول/ديسمبر، من رجل يقول إنّه تعرّض لـ”هجوم لفظي ذي بعد عنصري” قبل أربعة أيام في منطقة بيلغرافيا الراقية في لندن.

وأشارت وسائل الإعلام البريطانية إلى أنّ الرجل هو سيد أحمد الوداعي (36 عاماً)، وهو ناشط مؤّيد للديموقراطية من البحرين، يقول إنّه تعرّض للتعذيب في بلاده ويعيش حالياً في المنفى في لندن.

ويُظهر مقطع فيديو للحادث روبرت ستيوارت المعروف بـ”بوب” يوقفه رجل بالقرب من السفارة البحرينية متهماً إياه بتلقّي أموال من البحرين، ويردّ عليه النائب بالقول “إرجع إلى البحرين”، و”أنتم تأخذون المال من بلدي، إرحل”.

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