سفارة الرباط في دكار تحث المغاربة المقيمين في السينغال على توخي الحذر

2023-06-05 / 18:27
0
هبة بريس _ الرباط

دعت سفارة المغرب في داكار المواطنين المغاربة القاطنين في السينغال، إلى اتخاذ الإجراءات والاحتياطات اللازم استخدامها للحفاظ على سلامتهم في ظل الأوضاع الأمنية المتوترة في البلاد.

وطالبت السفارة في بلاغ، المغاربة بتجنب التجمعات، وعدم التجول إلا للضرورة القصوى، وتجنب الخروج بمفردهم وخاصة في المساء، ضمانا لسلامتهم، ومنعا لأي ضرر يلحق بهم أو بممتلكاتهم.

كما أوصت السفارة أيضًا بالامتثال للتوصيات والتعليمات الصادرة للسلطات السنغالية الرسمية والتأكد من المعلومات، التي غالبًا ما تكون خاطئة، التي تنقلها الشبكات الاجتماعية

وذكرت السفارة بأرقامها الهاتفية التالية للاتصال بها وهي: 338246927، و338243836، و771067092، إضافة إلى أرقام أخرى للسلطات المحلية:

Police :
Commissariat central de Dakar :
+221 33 842 33 41
Sûreté urbaine:
+221 33 823 74 89
Commissariat Plateau:
+221 33 822 29 76
Commissariat Gorée : +221 33 878 90 92
Commissariat Point E : +221 33 824 76 73
Commissariat Grand Dakar : +221 33 864 23 54
– Gendarmerie :
tél: 17 ou 18/ 800 00 20 20
– Groupe d’Intervention Rapide :
tél: 77 529 01 52
– Sapeurs-Pompiers : tél: 18 ou 33 829 22 00/ 33 823 03 59
– Brigade Accidents : tél: 77 529 01 03

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of بمشاركة أخنوش.. انطلاق أشغال منتدى الرؤساء التنفيذيين في افريقيا بأبيدجان

بمشاركة أخنوش.. انطلاق أشغال منتدى الرؤساء التنفيذيين في افريقيا بأبيدجان

2023-06-05 / 17:13
Photo of إعلان مشترك بتعميق التعاون الاقتصادي والتجاري بين المغرب ومالطا

إعلان مشترك بتعميق التعاون الاقتصادي والتجاري بين المغرب ومالطا

2023-06-05 / 17:05
Photo of لقجع: أسعار المواد الأولية عرفت تراجعا خلال الفترة الأخيرة

لقجع: أسعار المواد الأولية عرفت تراجعا خلال الفترة الأخيرة

2023-06-05 / 16:53
Photo of بعد زيارة استمرت ل3 أيام.. جيل بايدن تغادر المغرب

بعد زيارة استمرت ل3 أيام.. جيل بايدن تغادر المغرب

2023-06-05 / 16:36
Photo of مالطا: مخطط الحكم الذاتي مساهمة جدية وذات مصداقية لتسوية نهائية لقضية الصحراء

مالطا: مخطط الحكم الذاتي مساهمة جدية وذات مصداقية لتسوية…

2023-06-05 / 15:58
Photo of رئيس الكنيست الإسرائيلي يزور المغرب

رئيس الكنيست الإسرائيلي يزور المغرب

2023-06-05 / 15:39
Photo of مالطا تشيد بالإصلاحات الكبرى التي أطلقها المغرب بقيادة الملك

مالطا تشيد بالإصلاحات الكبرى التي أطلقها المغرب بقيادة الملك

2023-06-05 / 15:34
Photo of بعد “طرده” من قبل قناة الجزيرة.. أول خروج للاعلامي عبد الصمد ناصر

بعد “طرده” من قبل قناة الجزيرة.. أول خروج للاعلامي…

2023-06-05 / 14:50
Photo of تعزيز التعاون الثنائي في صلب محادثات ميارة وحاكمي سان مارينو

تعزيز التعاون الثنائي في صلب محادثات ميارة وحاكمي سان…

2023-06-05 / 14:39
Photo of مشروع قانون العقوبات البديلة على طاولة المجلس الحكومي

مشروع قانون العقوبات البديلة على طاولة المجلس الحكومي

2023-06-05 / 13:31

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق