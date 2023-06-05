سفارة الرباط في دكار تحث المغاربة المقيمين في السينغال على توخي الحذر

هبة بريس _ الرباط

دعت سفارة المغرب في داكار المواطنين المغاربة القاطنين في السينغال، إلى اتخاذ الإجراءات والاحتياطات اللازم استخدامها للحفاظ على سلامتهم في ظل الأوضاع الأمنية المتوترة في البلاد.

وطالبت السفارة في بلاغ، المغاربة بتجنب التجمعات، وعدم التجول إلا للضرورة القصوى، وتجنب الخروج بمفردهم وخاصة في المساء، ضمانا لسلامتهم، ومنعا لأي ضرر يلحق بهم أو بممتلكاتهم.

كما أوصت السفارة أيضًا بالامتثال للتوصيات والتعليمات الصادرة للسلطات السنغالية الرسمية والتأكد من المعلومات، التي غالبًا ما تكون خاطئة، التي تنقلها الشبكات الاجتماعية

وذكرت السفارة بأرقامها الهاتفية التالية للاتصال بها وهي: 338246927، و338243836، و771067092، إضافة إلى أرقام أخرى للسلطات المحلية:

Police :

Commissariat central de Dakar :

+221 33 842 33 41

Sûreté urbaine:

+221 33 823 74 89

Commissariat Plateau:

+221 33 822 29 76

Commissariat Gorée : +221 33 878 90 92

Commissariat Point E : +221 33 824 76 73

Commissariat Grand Dakar : +221 33 864 23 54

– Gendarmerie :

tél: 17 ou 18/ 800 00 20 20

– Groupe d’Intervention Rapide :

tél: 77 529 01 52

– Sapeurs-Pompiers : tél: 18 ou 33 829 22 00/ 33 823 03 59

– Brigade Accidents : tél: 77 529 01 03

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