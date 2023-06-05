مباراة المنتخب المغربي والرأس الأخضر.. انطلاق عملية بيع التذاكر

2023-06-05 / 17:56
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هبة بريس

أعلنت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم إلى علم كافة الجماهير، أن عملية بيع تذاكر المباراة التي ستجمع المنتخب الوطني الأول بمنتخب الرأس الأخضر ”CAP VERT”، يوم الإثنين 12 يونيو 2023 بالمجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله بمدينة الرباط؛ ستنطلق ابتداء من يوم غد الثلاثاء 6 يونيو 2023 بداية من الساعة العاشرة صباحا، عبر المنصة الرسمية لبيع التذاكر.

ووفق بلاغ جامعة الكرة، فيمكن سحب هذه التذاكر ابتداء من نفس اليوم على الساعة 12 ظهرا من الشبابيك التالية:
-​مدينة الرباط:

• المركب الرياضي ولي العهد الأمير مولاي الحسن؛
-​مدينة تمارة:
• القاعة المغطاة الرداد؛
-​مدينة الدار البيضاء:

• ملعب الوازيس؛
• المركب الرياضي الحاج محمد نودير؛
وسيتم فتح الشبابيك وفق التوقيت التالي:

الفترة الصباحية: من الساعة التاسعة صباحا إلى الساعة الواحدة ظهرا.
الفترة المسائية: من الساعة الثانية ظهرا إلى الساعة السابعة مساء.
وحددت اللجنة المنظمة أثمنة التذاكر على الشكل الآتي:

* الدرجة الثالثة: 50 درهما .
* الدرجة الثانية: 80 درهما.
* الدرجة الأولى: 120 درهما.
وتجدر الإشارة إلى ضرورة الإدلاء ببطاقة التعريف الوطنية عند الشبابيك”، بالإضافة إلى وصل تأكيد البيع عند سحب التذاكر المقتناة عن طريق الأنترنيت.

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