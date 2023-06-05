طارق البخاري ينفي تعرضه لحادث سير تحت تأثير الكحول

نجلاء مزيان: هبة بريس

نفى الفنان المغربي طارق البخاري الأخبار الرائجة بمنصات التواصل الاجتماعي حول تعرضه لحادث سير خطير و هو تحت تأثير الكحول.

و أكد الممثل المغربي خلال حلوله ضيفا على برنامج “رشيد شو” مع الإعلامي رشيد العلالي، أن جميع الأخبار لا أساس لها من الصحة، مضيفا :” ماشي صحيح والله يسمح ليهم، وملي تعرضت للحادث ماشي أنا لي كنت سايق الطوموبيل”.

و ف سياق متصل، حرص الفنان المغربي البخاري عبر ذات البرنامج، على توجيه رسالة لجميع السائقين بأخد الحيطة و الحذر و التأني خلال السياقة.

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