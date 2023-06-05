لقجع: أسعار المواد الأولية عرفت تراجعا خلال الفترة الأخيرة

هبة بريس - الرباط

أكد فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزارة المالية والاقتصاد المكلّف بالميزانية، تراجع أسعار بعض المواد الأولية.

وذكر الوزير في معرض رده على أسئلة البرلمانيين بمجلس النواب، يومه الإثنين، أن سعر غاز البوتان تراجع الى 408 دولار للطن، وشعئ القمح اللين تراجع 284 دولار للطن.

وأضاف الوزير، أن تراجع أسعار المواد الأولية، تشير إلى تطورات إيجابية ستعطي هوامش اضافية في حال استمرارها حتى متم السنة.

ما رأيك؟ المجموع 10 آراء 0 10