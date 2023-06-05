بعد زيارة استمرت ل3 أيام.. جيل بايدن تغادر المغرب

2023-06-05 / 16:36
0
هبة بريس

غادرت السيدة الأولى للولايات المتحدة الأمريكية، جيل بايدن، اليوم الاثنين مراكش، في ختام زيارة إلى المغرب استمرت لمدة ثلاثة أيام.

واستعرضت جيل بايدن، لدى مغادرتها مطار مراكش المنارة الدولي، تشكيلة من القوات المساعدة، التي أدت التحية، قبل أن يتقدم للسلام عليها كل من كريم قسي لحلو، والي جهة مراكش – آسفي، عامل عمالة مراكش، و فاطمة الزهراء المنصوري، رئيسة المجلس الجماعي لمراكش، و سمير كودار، رئيس المجلس الجهوي، و بونيت تالوار سفير الولايات المتحدة الأمريكية بالمغرب وعقيلته ستار ساراش.

وشكلت زيارة جيل بايدن إلى المغرب، والتي كانت مرفوقة خلالها بكريمتها آشلي بايدن، وشقيقتها بوبي جيكوبس، مناسبة جديدة لإبراز علاقات الشراكة والصداقة العريقة، التي جمعت دوما المملكة والولايات المتحدة الأمريكية.

وقالت السيدة الأولى للولايات المتحدة الأمريكية، في كلمة، أمس الأحد، بمراكش، إن “الولايات المتحدة الأمريكية ممتنة لشراكتها وصداقتها العريقة مع المغرب”، مبرزة أن “المملكة تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس تعمل على تشجيع الإصلاحات الرامية إلى تمكين النساء والشباب، مما يجسد أولوياتنا المشتركة”.

وبعد زيارة السيدة الأولى للولايات المتحدة الأمريكية، إلى مدرسة بن يوسف، التي شكلت مناسبة لاكتشاف هذه التحفة المعمارية ذات الحمولة التاريخية، والواقعة في قلب المدينة العتيقة لمراكش، قامت السيدة بايدن، أمس، بزيارة إلى جمعية “النخيل للمرأة والطفل”، حيث اطلعت على برامجها الرامية إلى تقديم المساعدة للنساء والفتيات في وضعية صعبة.

وخلال مقامها بالمدينة الحمراء، قامت السيدة جيل بايدن، اليوم، بزيارة إلى الثانوية – الإعدادية ابن العريف، التي استفادت من مشروع “التعليم الثانوي” المندرج ضمن برنامج تعاون “الميثاق الثاني”، بين حكومة المملكة المغربية وحكومة الولايات المتحدة، ممثلة بهيئة تحدي الألفية، والذي عُهد بتنفيذه لوكالة حساب تحدي الألفية – المغرب.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of سفارة الرباط في دكار تحث المغاربة المقيمين في السينغال على توخي الحذر

سفارة الرباط في دكار تحث المغاربة المقيمين في السينغال…

2023-06-05 / 18:27
Photo of بمشاركة أخنوش.. انطلاق أشغال منتدى الرؤساء التنفيذيين في افريقيا بأبيدجان

بمشاركة أخنوش.. انطلاق أشغال منتدى الرؤساء التنفيذيين في افريقيا بأبيدجان

2023-06-05 / 17:13
Photo of إعلان مشترك بتعميق التعاون الاقتصادي والتجاري بين المغرب ومالطا

إعلان مشترك بتعميق التعاون الاقتصادي والتجاري بين المغرب ومالطا

2023-06-05 / 17:05
Photo of لقجع: أسعار المواد الأولية عرفت تراجعا خلال الفترة الأخيرة

لقجع: أسعار المواد الأولية عرفت تراجعا خلال الفترة الأخيرة

2023-06-05 / 16:53
Photo of مالطا: مخطط الحكم الذاتي مساهمة جدية وذات مصداقية لتسوية نهائية لقضية الصحراء

مالطا: مخطط الحكم الذاتي مساهمة جدية وذات مصداقية لتسوية…

2023-06-05 / 15:58
Photo of رئيس الكنيست الإسرائيلي يزور المغرب

رئيس الكنيست الإسرائيلي يزور المغرب

2023-06-05 / 15:39
Photo of مالطا تشيد بالإصلاحات الكبرى التي أطلقها المغرب بقيادة الملك

مالطا تشيد بالإصلاحات الكبرى التي أطلقها المغرب بقيادة الملك

2023-06-05 / 15:34
Photo of بعد “طرده” من قبل قناة الجزيرة.. أول خروج للاعلامي عبد الصمد ناصر

بعد “طرده” من قبل قناة الجزيرة.. أول خروج للاعلامي…

2023-06-05 / 14:50
Photo of تعزيز التعاون الثنائي في صلب محادثات ميارة وحاكمي سان مارينو

تعزيز التعاون الثنائي في صلب محادثات ميارة وحاكمي سان…

2023-06-05 / 14:39
Photo of مشروع قانون العقوبات البديلة على طاولة المجلس الحكومي

مشروع قانون العقوبات البديلة على طاولة المجلس الحكومي

2023-06-05 / 13:31

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق