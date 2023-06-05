بعد زيارة استمرت ل3 أيام.. جيل بايدن تغادر المغرب

هبة بريس

غادرت السيدة الأولى للولايات المتحدة الأمريكية، جيل بايدن، اليوم الاثنين مراكش، في ختام زيارة إلى المغرب استمرت لمدة ثلاثة أيام.

واستعرضت جيل بايدن، لدى مغادرتها مطار مراكش المنارة الدولي، تشكيلة من القوات المساعدة، التي أدت التحية، قبل أن يتقدم للسلام عليها كل من كريم قسي لحلو، والي جهة مراكش – آسفي، عامل عمالة مراكش، و فاطمة الزهراء المنصوري، رئيسة المجلس الجماعي لمراكش، و سمير كودار، رئيس المجلس الجهوي، و بونيت تالوار سفير الولايات المتحدة الأمريكية بالمغرب وعقيلته ستار ساراش.

وشكلت زيارة جيل بايدن إلى المغرب، والتي كانت مرفوقة خلالها بكريمتها آشلي بايدن، وشقيقتها بوبي جيكوبس، مناسبة جديدة لإبراز علاقات الشراكة والصداقة العريقة، التي جمعت دوما المملكة والولايات المتحدة الأمريكية.

وقالت السيدة الأولى للولايات المتحدة الأمريكية، في كلمة، أمس الأحد، بمراكش، إن “الولايات المتحدة الأمريكية ممتنة لشراكتها وصداقتها العريقة مع المغرب”، مبرزة أن “المملكة تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس تعمل على تشجيع الإصلاحات الرامية إلى تمكين النساء والشباب، مما يجسد أولوياتنا المشتركة”.

وبعد زيارة السيدة الأولى للولايات المتحدة الأمريكية، إلى مدرسة بن يوسف، التي شكلت مناسبة لاكتشاف هذه التحفة المعمارية ذات الحمولة التاريخية، والواقعة في قلب المدينة العتيقة لمراكش، قامت السيدة بايدن، أمس، بزيارة إلى جمعية “النخيل للمرأة والطفل”، حيث اطلعت على برامجها الرامية إلى تقديم المساعدة للنساء والفتيات في وضعية صعبة.

وخلال مقامها بالمدينة الحمراء، قامت السيدة جيل بايدن، اليوم، بزيارة إلى الثانوية – الإعدادية ابن العريف، التي استفادت من مشروع “التعليم الثانوي” المندرج ضمن برنامج تعاون “الميثاق الثاني”، بين حكومة المملكة المغربية وحكومة الولايات المتحدة، ممثلة بهيئة تحدي الألفية، والذي عُهد بتنفيذه لوكالة حساب تحدي الألفية – المغرب.

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