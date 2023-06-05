محمد الصديقي

وزير الفلاحة: “الدولة دعمت مستوردي الأغنام ب500 درهم بسبب ارتفاع الأسعار”

2023-06-05 / 16:27
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هبة بريس - لبنى أبروك

أكد محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أن الحكومة لجأت لاستيراد الأغنام هذه السنة بسبب استمرار الجفاف والتضخم، مما أدى إلى ارتفاع تكلفة الإنتاج.

وذكر الوزير في معرض رده على أسئلة البرلمانيين بمجلس النواب، يومه الاثنين، أن الحكومة لجأت الى الاستيراد بصفة استثنائية ومؤقتة للمحافظة على القطيع الوطني واستقرار الأثمان عند المستهلك.

وأضاف الوزير، أن عملية استيراد الأغنام مستمرة، مشيرا إلى أن الدولة دعمت المستوردين ب500 درهم للرأس بسبب ارتفاع الأسعار.

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‫5 تعليقات

  1. ترى من هم مستوردوا هذه الاغنام وما هو ثمنها عند الاستيراد وكم سيكون ثمن بيعها في المغرب واذا كان القطيع الوطني كاف فلما هاد الاستراد

  4. Pourquoi le gouvernement ne s’occupe pas de la vente directe au consommateur au prix de l’importation 1000dhs et l ‘aide de 500 dhs sera versé aux collaborateurs chargés de la vente

  5. أسأل 500 درهم أين ذهبت. ومن هم المستفيدين بالاسماء؟ مثل وزارة التضامن آلاف الأرامل تقول الوزيرة استفادوا من الدعم. من هؤلاء الأرامل أبنائهم.؟

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