وزير الفلاحة: “الدولة دعمت مستوردي الأغنام ب500 درهم بسبب ارتفاع الأسعار”

هبة بريس - لبنى أبروك

أكد محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أن الحكومة لجأت لاستيراد الأغنام هذه السنة بسبب استمرار الجفاف والتضخم، مما أدى إلى ارتفاع تكلفة الإنتاج.

وذكر الوزير في معرض رده على أسئلة البرلمانيين بمجلس النواب، يومه الاثنين، أن الحكومة لجأت الى الاستيراد بصفة استثنائية ومؤقتة للمحافظة على القطيع الوطني واستقرار الأثمان عند المستهلك.

وأضاف الوزير، أن عملية استيراد الأغنام مستمرة، مشيرا إلى أن الدولة دعمت المستوردين ب500 درهم للرأس بسبب ارتفاع الأسعار.

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