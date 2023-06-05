مالطا: مخطط الحكم الذاتي مساهمة جدية وذات مصداقية لتسوية نهائية لقضية الصحراء

هبة بريس

اعتبرت مالطا مخطط الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب سنة 2007 بمثابة مساهمة جدية وذات مصداقية في المسلسل السياسي الذي تشرف عليه منظمة الأمم المتحدة من أجل الدفع قدما بهذا المسلسل نحو تسوية نهائية لقضية الصحراء.

وقد عبر عن هذا الموقف وزير الشؤون الخارجية والأوروبية والتجارة المالطي، إيان بورغ، الذي يقوم بزيارة عمل للمملكة، وذلك ضمن إعلان مشترك صدر عقب المباحثات التي أجراها بالرباط مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة.

وجاء في هذا الإعلان المشترك أيضا، أن مالطا تحث جميع الأطراف على التحلي بإرادة سياسية أكبر من أجل إيجاد حل نهائي، والانخراط من جديد في جهود الأمم المتحدة في إطار روح من الواقعية والتوافق.

كما جدد الوزير المالطي التأكيد، حسب الإعلان المشترك، على دعم بلاده منذ أمد بعيد للمسلسل الذي تشرف عليه منظمة الأمم المتحدة من أجل التوصل إلى حل سياسي وعادل ودائم ومقبول من قبل الأطراف.

واتفق الوزيران على الطابع الحصري للأمم المتحدة في المسلسل السياسي، وجددا التأكيد على دعمهما للقرارين 2602 و2654 الصادرين عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، واللذين يؤكدان على دور ومسؤولية الأطراف في البحث عن حل سياسي وواقعي وعملي ودائم ومقبول من قبل الأطراف.

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