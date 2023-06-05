مالطا: مخطط الحكم الذاتي مساهمة جدية وذات مصداقية لتسوية نهائية لقضية الصحراء

2023-06-05 / 15:58
0
هبة بريس

اعتبرت مالطا مخطط الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب سنة 2007 بمثابة مساهمة جدية وذات مصداقية في المسلسل السياسي الذي تشرف عليه منظمة الأمم المتحدة من أجل الدفع قدما بهذا المسلسل نحو تسوية نهائية لقضية الصحراء.

وقد عبر عن هذا الموقف وزير الشؤون الخارجية والأوروبية والتجارة المالطي، إيان بورغ، الذي يقوم بزيارة عمل للمملكة، وذلك ضمن إعلان مشترك صدر عقب المباحثات التي أجراها بالرباط مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة.

وجاء في هذا الإعلان المشترك أيضا، أن مالطا تحث جميع الأطراف على التحلي بإرادة سياسية أكبر من أجل إيجاد حل نهائي، والانخراط من جديد في جهود الأمم المتحدة في إطار روح من الواقعية والتوافق.

كما جدد الوزير المالطي التأكيد، حسب الإعلان المشترك، على دعم بلاده منذ أمد بعيد للمسلسل الذي تشرف عليه منظمة الأمم المتحدة من أجل التوصل إلى حل سياسي وعادل ودائم ومقبول من قبل الأطراف.

واتفق الوزيران على الطابع الحصري للأمم المتحدة في المسلسل السياسي، وجددا التأكيد على دعمهما للقرارين 2602 و2654 الصادرين عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، واللذين يؤكدان على دور ومسؤولية الأطراف في البحث عن حل سياسي وواقعي وعملي ودائم ومقبول من قبل الأطراف.

ما رأيك؟
المجموع 1 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of سفارة الرباط في دكار تحث المغاربة المقيمين في السينغال على توخي الحذر

سفارة الرباط في دكار تحث المغاربة المقيمين في السينغال…

2023-06-05 / 18:27
Photo of بمشاركة أخنوش.. انطلاق أشغال منتدى الرؤساء التنفيذيين في افريقيا بأبيدجان

بمشاركة أخنوش.. انطلاق أشغال منتدى الرؤساء التنفيذيين في افريقيا بأبيدجان

2023-06-05 / 17:13
Photo of إعلان مشترك بتعميق التعاون الاقتصادي والتجاري بين المغرب ومالطا

إعلان مشترك بتعميق التعاون الاقتصادي والتجاري بين المغرب ومالطا

2023-06-05 / 17:05
Photo of لقجع: أسعار المواد الأولية عرفت تراجعا خلال الفترة الأخيرة

لقجع: أسعار المواد الأولية عرفت تراجعا خلال الفترة الأخيرة

2023-06-05 / 16:53
Photo of بعد زيارة استمرت ل3 أيام.. جيل بايدن تغادر المغرب

بعد زيارة استمرت ل3 أيام.. جيل بايدن تغادر المغرب

2023-06-05 / 16:36
Photo of رئيس الكنيست الإسرائيلي يزور المغرب

رئيس الكنيست الإسرائيلي يزور المغرب

2023-06-05 / 15:39
Photo of مالطا تشيد بالإصلاحات الكبرى التي أطلقها المغرب بقيادة الملك

مالطا تشيد بالإصلاحات الكبرى التي أطلقها المغرب بقيادة الملك

2023-06-05 / 15:34
Photo of بعد “طرده” من قبل قناة الجزيرة.. أول خروج للاعلامي عبد الصمد ناصر

بعد “طرده” من قبل قناة الجزيرة.. أول خروج للاعلامي…

2023-06-05 / 14:50
Photo of تعزيز التعاون الثنائي في صلب محادثات ميارة وحاكمي سان مارينو

تعزيز التعاون الثنائي في صلب محادثات ميارة وحاكمي سان…

2023-06-05 / 14:39
Photo of مشروع قانون العقوبات البديلة على طاولة المجلس الحكومي

مشروع قانون العقوبات البديلة على طاولة المجلس الحكومي

2023-06-05 / 13:31

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق