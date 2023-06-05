رئيس الكنيست الإسرائيلي يزور المغرب

2023-06-05 / 15:39
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هبة بريس

أعلن الكنيست الإسرائيلي اليوم الاثنين، أن رئيسه أمير أوحانا سيتوجه الأربعاء المقبل إلى المغرب في زيارة رسمية تاريخية للبرلمان.

وحسب ما نقلته وسائل إعلام إسرائيلية، فمن المتوقع أن يلتقي أوحانا خلال زيارته رئيس البرلمان المغربي رشيد طالبي العلمي ورئيس مجموعة الصداقة البرلمانية الإسرائيلية المغربية وأعضاء آخرين في البرلمان المغربي.

كما من المقرر أن يدلي أوحانا والعلمي بتصريحات للصحافة، كما سيوقعان مذكرة تفاهم رسمية تهدف إلى تطوير التعاون البرلماني من أجل تعزيز العلاقات بين البلدين.

وقال أوحانا في بيان له: “الزيارة ممكنة بفضل القيادة الرائدة لملك المغرب محمد السادس”.

وأضاف: “حلم السلام مع الدول الإسلامية لطالما كان يخيم على قلوبنا، ومدى ملاءمة ذلك من بين كل هذه البلدان – المملكة المغربية هي أول من دعا أحد رموز الحكومة، رئيس الهيئة التشريعية لدولة إسرائيل، الذي صادف أنه من أصل مغربي، في زيارة رسمية للبرلمان”.

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تعليق واحد

  1. اليوم قتلتم رضيعا وابوه اللهم شل ايادي قاتلهما
    قتلة الاطفال و الرضع، حتى الشيطان يستحي ان يعبد على اراض بنيت على جماجم الرضع و الابرياء،
    جميع الموبقات استحللتموها وتدعون انكم شعب الله المختار
    اي اله يحل هذا الارهاب

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