ليونيل ميسي

والد ميسي: “ابني يريد العودة لبرشلونة.. وقراره النهائي سيعلن قريبا”

2023-06-05 / 13:42
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هبة بريس - وكالات

أكد خورخي ميسي، والد ووكيل اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي، أن نجله يرغب في العودة إلى برشلونة بالفعل ولكن الأمر ما زال في إطار الاحتمال في الوقت الحالي.

وعقد خورخي ميسي اجتماعًا، مساء اليوم الإثنين، مع خوان لابورتا، رئيس برشلونة، بعد موافقة رابطة الليغا على الخطة الاقتصادية للنادي.

وقال خورخي ميسي للإعلاميين بعد الاجتماع: “ميسي يرغب بالعودة للبارسا، وأود أيضًا أن يعود، لكن هذا ما زال احتمالًا، لدينا ثقة بإمكانية عودته، قرار ميسي النهائي سيعلن قريبًا”.

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